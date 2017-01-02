自由限時批》驚爆！川普挺台有不能說的祕密！

辛文

即將在本月20日就任美國總統的川普，為什麼比歷任美國總統還要挺台灣？這不僅是中共百思不解的地方，連在台灣幫腔助威的「同路人」，也一樣無知。因為一旦知曉箇中祕密，就會發現近來所玩的「文攻武嚇」，或耀武揚威的軍演，或向其邦交國宣示「一中」，或暗搞與台灣斷交的動作等等，連自己都會感到幼稚好笑（類此伎倆，最近外電報導甚多），更是虛功一場！ 或許有人認為，台灣與美國是第十大經貿夥伴（2015年台灣與美國的貿易總額666億美元（進口額407億美元和出口額259億美元），亦與美國一樣是重視自由民主人權核心價值的國度；或是多年來向美軍購總數高達6100億新台幣以上的友邦，或是因具亞太地區（含太平島在內）的軍政經特殊戰略地位國家等等說法，可說，以上皆是。但最重要的是，台灣還是擁有美國人、日本人、亞太國家國籍人士最多族群的國家之一，包括台灣的四大族群在內，目前已是一個迷你型的「聯合國」縮影，最具國際多元化的民主社會！

川普為什麼比歷任美國總統還要挺台灣？這不僅是中共百思不解的地方，連在台灣幫腔助威的「同路人」，也一樣無知。（AFP）

簡言之，中共一旦出兵打台灣，美日等國家無法袖手旁觀，必須及時軍事援助，甚至「護僑」行動，況且人命關天，自是「師出有名」，自獲得國際社會的支持（連俄羅斯都不會坐視，因為川普和普丁「修好」），豈容北京搞軍武血腥戰禍？！ 今天在台灣的中華民國，是允許「雙重國籍」的（但不准擁有「中華人民共和國」國籍）；而美國則是除非當事人宣誓放棄，否則只要善盡美國人納稅等義務，是不管是否擁有中華民國國籍；日本政府因不承認中華民國是「國家」，所以，像前次台裔日本民進黨主席蓮舫（1967年11月28日生，本姓謝，夫姓村田），便循「行政指導」，宣示「只願意」擁有日本國籍，才解除了雙重國籍問題（註：但若日本人在台灣，取得中華民國國籍，也從來不會被日本政府要求放棄日本國籍），此應是國府在台70年來的「德政」，否則今天在台灣便不會有數百萬以上的各國外籍人士，反成了台灣的另類「保護傘」！ 根據《中華民國國籍法》，「雙重國籍」除不得擔任中華民國公職人員外，其他方面則相當寬鬆；只要經該管主管機關核准者，不在此限，包括：

一、公立大學校長、公立各級學校教師兼任行政主管人員與研究機關（構）首長、副首長、研究人員（含兼任學術研究主管人員）及經各級主管教育行政或文化機關核准設立之社會教育或文化機構首長、副首長、聘任之專業人員（含兼任主管人員）。 二、公營事業中對經營政策負有主要決策責任以外之人員。 三、各機關專司技術研究設計工作而以契約定期聘用之非主管職務。 四、僑務主管機關依組織法遴聘僅供諮詢之無給職委員。

類此擁有「雙重國籍」者，亦以「美國」居多。 另根據美國憲法第十四修正案第一款規定，「所有在合眾國出生或歸化合眾國並受其管轄的人，都是合眾國的和他們居住州的公民」，並沒有禁止美國公民同時具有別的國家之國籍，美國國務院的政策是，無論是否涉及「雙重國籍」問題，除非這個人自己想要放棄美國國籍，否則，他的國籍仍被保留。 因此，此已為避戰禍或謀生者開了一個「巧門」，亦使台灣增加不少「美國籍」人士，他們算是「美、台」兩國的人民，據美國台灣人公共事務會（FAPA）粗估，從臺灣赴美的亞裔美國人及其後代的數量約有50萬人。若加上2014年底在台的外籍人士（不含中國）共計80萬1千人，82％來自東南亞國家；持居留簽證者計66萬人。足見台灣已有高達百萬以上的外籍人士，美國人、日本人，更是不少。此外，截至2015年2月底，台灣共有49萬9千多名外籍配偶，其第二代已突破20萬人。

換言之，不論是移民或投資、政治、婚姻等因素成為「美國或他國人」者，均可擁有「雙重國籍」，並都可在美（他國）、台兩地投資或置產：而若有保留在台灣戶籍者，還可享用「健保」福利。所以類此往返或居住台灣者頗多。根據美國國土安全部的合法永久居留者，2010年的「台美人」統計數字已達45萬673人。 由於美國直到1977年才解除共產國家向美國的移民限制，所以在此之前留予中國的移民配額絕大多數都給了台灣。在1952年及1965年美國對外國移民的限制逐步解除後，許多臺灣人移民美國，這是第一波移民（多數為所謂的外省族群）；而《1965年移民法案》給予有專業技術和有親屬是美國公民者優先移民的待遇。中華民國於1971年退出聯合國及於1979年與美國斷交時，皆造成相當規模的移民潮。

不過，1979年美國國會通過的《台灣關係法》，則另給予出生於台灣者和出生於中國大陸分開的移民配額。 在美國政府眼中，1949年後，來自台灣跟來自中國大陸是不同的，中華民國國民跟中華人民共和國國民亦是不同的。根據屬人主義的《中華民國國籍法》，這些人在美國出生的小孩也是中華民國國民（中華人民共和國則只准單一國籍），出生時具有雙重國籍。在1994年，時任美國參議院外交委員會主席的裴爾Claiborne Pell）與其後曾任衆議院外交委員會主席的柏曼（Howard Berman）等兩黨議員鍥而不捨地克服各種困難，歷經約三年推動，終經柯林頓總統簽署，成爲美國公共法104－415號（Public Law 104-415），「台美人」的護照及所有證件的出生地皆得以由China正名為Taiwan。到了2016年10月底，美國眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce），更要求美國人口調查局，在2020年的人口普查表在「族裔（race）」的欄目上，另外列出「台灣人（Taiwanese）」的選項。

概括來說，美國迄今都沒有放棄過動用武力保護海外公民利益，他們曾在1980年動用突擊隊解救伊朗人質，也曾在2009年和2012年分別在海上、陸上武裝營救被索馬利亞海盜綁架的美國公民。二戰後、尤其是冷戰後美國的歷次用兵，幾乎都附有海外公民保護使命。

是以，川普稱蔡英文「台灣總統」，並公開挺台灣，雖說台灣是軍購「大金主」，但不如說，是為了保護美國人在台灣的身家性命財產利益，這是不能說的祕密！無怪美國前國會議長、金瑞契（Newton Leroy "Newt" Gingrich，美國共和黨籍政治人物，曾任1995年至1999年期間眾議院議長）最近嚴正表示：「美國不會忍受中國對台動武」！

前美國國務院情報研究處中國科科長譚慎格（John Tkacik）亦強調，在川普以美國利益為優先的大原則下，一個自足、靠向美國的台灣，可以為美國的產業作出貢獻，這將有利於美國保護其在東亞的核心利益，但如果台灣被中國所控制，美國將在東亞利益受到損害！類此「護台論」的言論，正在美國方興未艾，當是其來有自！