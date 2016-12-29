自由限時批》美中關係惡化 ，台灣應居安思危！

杭東

司馬法有云：「好戰必亡，忘戰必危」。正好形容目前美中台的險惡處境。《美國之音》在年終報導稱，美中關係逐漸惡化，而美台關係帶來巨大變化。同時，中共海軍司令部前中校、出逃到美國尋求政治庇護的姚誠，則表示解放軍已做好攻台準備，並將對南海展開攻勢作為，以打擊美國軍事勢力影響！ 顯然，台灣應居安思危，做好一切防衛準備（包括與美日的軍事密切聯防作戰部署），迎頭痛擊！ 儘管姚誠在紐約接受媒體專訪時說，解放軍攻台只是「打嘴炮」及放煙幕彈，意圖掩飾在「南海開戰」的最終目的。然則，他也指出解放軍已部署好隨時封鎖台灣島四周海域，「封它二、三年，在海上放魚雷，不准外國人進入其海域及領空」，期封鎖台灣所有對外運輸路線，使經濟崩潰，被迫靠攏中國。

姚誠說，從軍事力量上看，解放軍對台灣確具壓倒性優勢，「台灣14個軍事基地，大陸有1,600枚地對地飛彈對著它，每個基地炸100多枝（飛彈），肯定炸得不像樣」。但另一方面，姚誠指中共攻打台灣，政治層面上弊大於利，「台灣最少一半人對抗中共，即使軍事成功佔領，也會出現人道災難」，屆時，美日聯軍便有藉口出兵干預，隨時爆發第二次太平洋戰爭，「與美軍相比（中共）軍力不佔優 勢，中國沿海城市成為戰場，對政治、經濟皆沒有幫助」。

簡言之，姚誠的說法尚不足為憑，因他是1978年才加入解放軍，雖先後在北京、海南等海軍司令部服役，90年代中期參與台海軍事部署。但1997年軍隊一次人事鬥爭中，他被判入獄7年；出獄後轉投婦女維權工作，2013年再被判入獄1年多。今年1月，他經越南逃到紐約，尋求美國政治庇護。軍中資歷與背景不夠深厚，只能當部分參考。 不過，《美國之音》的年終報導，則值得正視。也就是說，川普參選至當選以來，一直對「一中」政策質疑，及至與蔡英文通話稱「台灣總統」，就是有備而來；美國華府智庫全球台灣研究中心執行長蕭良其（Russel Hsiao）就對《美國之音》 表示，中國是在打一場政治戰，目的就是要取得對美國「一中政策」的控制權。他認為，若北京想操縱美國的「一中政策」，那麼中國會發現，這將是一堵難以攀越的高牆。現在有越來越多美國人開始發現，台海真正的麻煩製造者是中國而不是台灣，華府最近也開始在全球合作及訓練架構（GCTF）的基礎上，提高台灣國際能見度。

現在有越來越多美國人開始發現，台海真正的麻煩製造者是中國而不是台灣，華府最近也開始在全球合作及訓練架構（GCTF）的基礎上，提高台灣國際能見度。（DipNote - US Department of State）

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）亦說，歐巴馬政府過於顧忌與中國的關係而忽略台灣，導致美台關係出現真空化。前美國國務院情報研究處中國科科長譚慎格（John Tkacik）則強調，在川普以美國利益為優先的大原則下，一個自足、靠向美國的台灣，可以為美國的產業作出貢獻，這將有利於美國保護其在東亞的核心利益，但如果台灣被中國所控制，美國將在東亞利益受到損害。

換言之，中共攻打台灣弊大於利，若開戰美日聯軍便有藉口出兵干預，中國軍力並無優勢。目前中國在意南海的掌控，藉軍武制美，激起民族情緒，獲取石油資源，有助於中國鞏固國內政治和經濟。問題是，美俄制中戰略聯盟成形，加上原先在亞太區域補強的軍力，南海成中國「內海」的夢，勢將幻滅於無形！ 此次中國航空母艦遼寧號首度穿越第一島鏈進行演訓，就給國際評價不高，遑言挑釁能力如之何。美國「國家利益雜誌」（National Interest）軍事編輯馬占達，近日發表《中國大陸航空母艦是終極武器還是紙老虎》（China's Aircraft Carrier: The Ultimate Weapon or Paper Tiger?）一文，就指出，遼寧號體積小，載機數量不高，遼寧號艦載機的油量與武器裝備也因為跑道因素受限，而中國已著手準備建造數艘航空母艦，即便進度順利，但是由於缺乏建造大型船艦的經驗，因此想要挑戰美國海軍的實力，恐怕需要很長的時間。 再者，遼寧號以Su-33為藍本仿製的殲-15（J-15）為艦載戰機，目前配置24架殲-15與6架直-18F（Z-18F）反潛直升機與4架直- 18J（Z-18J）預警直升機等飛行器。殲-15性能可能比美軍的F/A-18E/F超級大黃蜂（Super Hornet）戰機優越，但是由於採取滑跳甲板起飛，對殲-15的載油量和武器攜載量造成嚴重限制。

按照目前局勢的演變，中共不斷軍演挑釁，已刺激川普國安團隊的神經，而台灣既是新川普政府在東亞的核心利益，依美國的中國問題專家、作家章家敦Gordon Chang分析，若是中國內部出現抗美的意見，川普將會堅定挺台，中國將難有籌碼和美國抗衡。而川普也不會走前任的路，一定會調整「一中」政策方向，以維護美國在東亞的核心利益（台灣）。 面對中共的攻台部署和軍演，台灣自不能停留備戰狀態，亦須有「攻勢作為」，包括補實人力、軍備、追增國防預算，加強美方軍購，以充實防衛能力，並採「毒蠍」（化生放）戰術，及增強網軍攻擊力等等，同時，主動與美日國安團隊加強連繫合作，務必做到短期性的立竿見影的防衛措施，以及長期性的整體戰略、戰術統合運用，標本齊下，始能使台灣「固若金湯」，才是正辦！