自由限時批》美日台正邁向「準國家」的實質合作關係！

◎辛文

春江水暖鴨先知。在益發成熟的美俄日新戰略大聯盟關係下,美日台的新三角關係,到了2017年,即將產生新而獨特的「準國家」實質合作關係!值得吾人拭目以待。小英當局和國安團隊尤須搶得機先,做好一切準備!

在今年11月美國總統當選人川普稱呼蔡英文為「台灣總統」(當時紐約時報的斗大標題是「形同承認台灣是一個主權國家」)後,美俄日之間亦已出現了重大突破性變化!例如川普與普廷團隊即祕密進行未來的「美俄制中」戰略計畫,隨即川普和安倍晉三在紐約會晤,川普還公開期許日本「在亞洲扮演一個更積極的角色」。他說,在領導亞太諸國當中,「安倍是一個獨一無二的角色」!

緊接著,日俄關係破冰(十多年來為爭北方四島主權關係冰凍),普廷與安倍在日舉行峰會倡議經濟合作,有了好的開始;而安倍更將於明年元月訪問澳洲、印尼、菲律賓和越南,將就中國在東海和南海的活動尋求多國合作。未來美、俄、日的政經、軍事的三角聯盟合作,勢將產生新貌,不論在亞太、東海、南海的區域,均將有更上層樓新發展。!

同時,美日台之間的合作關係,復更邁進一個新的里程,就是開啟了「準國家」的實質合作關係!不再停留近37年來的虛級關係。像美國總統歐巴馬近日正式簽署國防授權法案,解除台美軍事交流的限制,可以合作軍演,可以國防部長、或穿軍服將領,至美五角大廈進行高階會談等等;而日本「交流協會」更在今天宣布改名為「日本台灣交流協會」(Japan-Taiwan Exchange Association),正式將台灣納入組織名稱當中,此是自1972年日台斷交後的最大突破,亦是邁向「準國家」的實質合作關係表徵。

近年台日關係密切,各項民調顯示人民情感密切友好,並共享民主、自由及法治的普世價值;而日本亦是台灣第3大貿易夥伴,台灣則是日本第4大貿易夥伴;2015年雙方貿易總額達579億美元,雙邊人員往來日益頻繁,上年台日互訪人數高達530萬人次,2016年全年應可再創新高,突破600萬人次。自能在既有的良好基礎上,繼續深化各領域互利互惠合作關係。

再者,歐巴馬政府卸任前一反過去對中國綏靖政策,以配合川普鷹派的態度,對北京近來各種軍事挑釁動作,並不假以顏色,連中共「偷」美軍南海(公海)的「潛水器」又自動還回;猶狠狠虧了一番,說是「小人勾當,國際恥笑」云云。此次針對「遼寧號」航行一事,國務院副發言人唐納(Mark Toner)表示,若「遼寧號」航行於公海,就擁有航行自由,這項標準,當「適用於包括中國在內的所有國家」。簡言之,以後不管日本、美國海空軍在台、日、南海之間繞來繞去,一樣具有「航行自由」,又狠狠打臉老共!

其實,日本國會自去年9月在美國歐巴馬政府默許下通過修憲程序,將《國際和平支援法》、《自衛隊法》、《武力攻擊事態對處法》等11個相應行使集體自衛權的安保法案鬆綁,使日本有重整軍備的條件。而日美合作的範圍,亦將「從平時的海洋監視擴展至廣泛範圍的突發事態應對」。在在顯示美日決心合作共同維持東海、南海、台海的安定與和平。所以,川普才會有挺日擁核武的說法。

像此次中國遼寧號航空母艦編隊首次突破第一島鏈,進入西太平洋,日本官房長官菅義偉26日就表示,中國正在擴張海上軍力,日方正密切關注中。

據路透報導,日本的軍事部署已從日本本島延綿至與那國島,形成1400公里的防禦島鏈。亦因中國積極掌控南海,因此雷達站的部分計畫,就是遏止中國在西太平洋的勢力。美國海戰學院教授吉原俊井(Toshi Yoshihara)說,與那國島位於台灣和釣魚台可能爆發軍事衝突的地點附近。並認為,日本沿著島鏈設置相互重疊的雷達網絡,提升了監控東海的實力。路透社猶報導,與那國島的雷達觀測站今年三月啟用後,日本已經在西太平洋建立「封鎖網」,如果中國船艦若想擴張勢力到東海以外的地區,得先越過日本設下的阻礙;另日本大學教授、前自衛隊將領吉富望(Nozomu Yoshitomi)表示,該雷達站除了設作監聽站,也可當作軍事行動基地,所以「這個雷達站會刺激中國。」

川普的兩名著名顧問亞歷山大‧格雷和彼得‧納瓦羅,不久前在《外交政策》發表文章,闡述了川普將秉承雷根總統在冷戰時期的外交策略,「以實力求和平」。

川普政府將會大規模重建美國海軍,以便向盟友保證,美國仍然致力於「作為亞洲自由秩序保障者的傳統角色」。格雷和納瓦羅寫道,川普發誓要跟國會合作,廢除國防預算縮減,初步已得到兩黨兩院的支持。川普將擴張美國海軍,把現在的274艘軍艦增加到350艘。

格雷和納瓦羅更表示,雖然日本和韓國將被要求更多的支持美國駐軍,但是「毫無疑問,川普把美國的亞洲盟友作為該地區穩定的基石並致力於這個同盟」。兩人認為,川普將通過全面的武器交易來支持台灣,並將其他亞洲盟友從中共拉回美國的懷抱。

前聯邦參議院外交委員會資深幕僚季浩豐(Frank Jannuzi)就曾警告,不要低估川普政策的轉向能力,台灣有三大生存支柱:台灣關係法、台灣與世界的經濟整合、台灣活躍的民主體系。他認為,川普新政府和國會不可能背離台灣關係法,台灣的民主體系則是最重要的生存支柱。台灣未來即使提出大型軍售要求,國會和新政府都會同意。前聯邦眾院外交委員會顧問賀德平(Dennis Halpin)則表示,國會參眾兩院領袖既已確認台灣關係法和六項保證,是美台灣關係的重要基石,他相信,川普新政府一樣遵守。

歷史是弔詭的,中國的鄰近國家,包含日本、印度和越南等,都和北京當局有領土爭議,更憂心中共的崛起;印度和巴基斯坦,以及朝鮮半島爆發核武衝突的風險亦不曾消失,加上朝鮮半島、印度次大陸和亞洲海洋區域的緊張情勢,都使人難以準確預測未來真正的發展結果。金融時報專欄作家洛其曼(Gideon Rachman)在其所著「東方化:亞洲世紀的戰爭與和平」(Easternization: War and Peace in the Asian Century)一書中,就指出:崛起中的中共正在挑戰美國與日本的勢力,並以新的侵略行為推動其爭議性領土主張。

如今川普為了「美國再強大」,自將深化與俄、日的合作,以遏阻中共勢力擴張,因此將軍事資源轉用於太平洋並強化其與印度和日本等國之聯盟網絡,無乃順理成章。

像印度在(26日)成功試射「烈火5號」(Agni-V)洲際飛彈,是一種能攜帶一噸的核彈頭,加上射程可逾5千公里,印度媒體紛紛以「攻擊範圍覆蓋中國全境」為焦點,大肆報導。由於目前僅美、俄、英、法,及中國擁有射程超過5000公里的洲飛彈,因此「烈火5號」彈導飛彈被認為可提高印度的戰略威懾能力,一旦服役,印度將正式擠身「洲際彈導飛彈俱樂部」。印度當局也視它為嚇阻中國的利器。印度部隊已引進「烈火1號」、「烈火2號」和「烈火3號」等3款飛彈,這些飛彈主要針對巴基斯坦,而「烈火4號」、「烈火5號」主要用來威嚇中國。

如果觀察近月來川普的人事布局,幾乎是以能聯俄鴿派和制中鷹派為主,不難看出「聯俄制中」的決心,以及力挺台灣的言行。例如出任國家安全顧問的佛林將軍(Michael Flynn),國務卿狄勒森(Rex Tillerson)等,均與普廷交情匪淺;而陸戰隊退役的四星上將、有「大將中的大將」稱譽的馬提斯(James Mattis),則出任國防部長,另由眾議員龐裴(Mike Pompeo)出任中央情報局長(以第一名的成績畢業於西點軍校,擁有哈佛法學院學位,目前是眾院情報委員會成員。附註:CIA的世界地圖,台灣不屬於中國。)

加上甫近宣布「知中派」的經濟學者納瓦洛(Peter Navarro),主掌新設的白宮國家貿易委員會(White House National Trade Council)(註:曾多次訪台),倡議美國要對中國採取強硬態度,並建議與台灣進行更多的外交、軍事交流。亦曾嚴厲批評中國對美國的不公平貿易,匯率操縱,以及透過駭客竊取美國商業機密。他曾著有《中國戰爭即將來到》、《致命中國》等。連近日的「中國日報」社論,就指出,川普指派像納瓦洛這樣「對中國有偏見」的人出任具影響力職位,那就「不是鬧著玩的」。而川普的決定,現在已給北京「有真正的理由擔心」,並認為在美中國企業應「高度戒備」云云。

是以,諸此種切的觀察,可以看出美俄日新戰略大聯盟,已隱然成形;而美日台的新三角關係,猶方興未艾,在2017年亦將產生新而獨特的「準國家」實質合作關係!在在值得朝野密切關注,審慎作適時有效的配合,始能使台灣在未來的國際舞台上揚眉吐氣!