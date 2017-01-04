兩岸與國際》中韓關係走下正是台韓關係走上之時

韓國官方人士預測，卡在薩德因素，未來一段時間內，韓中關係應該仍不會有好轉。由於該因素涉及美日韓關係，而大部分國民皆予以高度支持，因此，今年新政府不管誰上台，都無法改變薩德部署的決定。當前，韓中關係正如卡在「九二共識」的台中關係；台韓有彼此取暖，更有相互切磋的價值。

顏建發／健行科技大學企管系教授

去（2016）年7月8日韓美宣布部署「終端高空防禦飛彈」（Terminal High Altitude Area Defense, THAAD，簡稱「薩德」）後，韓中關係進入緊張狀態。薩德是世界上第一種同時可用於大氣層內和大氣層外的反導飛彈。中國近來年抓緊建設通化、登沙河、萊蕪、韓城等彈道飛彈基地，薩德系統的雷達的部署方向略微調整，就可以覆蓋這些飛彈基地，並實時監測，且有能力對越境彈道飛彈實施截擊。為此，中國視之為安全上的極大威脅。

就中國而言，美國在韓部署薩德的真正目的是保護美國駐韓軍事基地以及美軍未來在朝鮮半島登陸地帶的安全。中國國際問題研究院研究員楊希雨指責，這是一個完全倒向美國的戰略選擇，有負中國，是不仁不義的小人行為。復旦大學國際問題研究院常務副院長吳心伯責備，韓國只考慮自身而沒能適當顧及中國安全利益，更未顧及中韓關係大局。復旦大學朝鮮韓國研究中心鄭繼永則認為，薩德的部署將破壞美中俄之間的戰略平衡。

薩德是世界上第一種同時可用於大氣層內和大氣層外的反導飛彈。（REUTERS）

在應對方面，楊希雨主張中國在軍事上不能手軟，應加強對薩德反導系統配套的X波段雷達的干擾與監視；韓國輸了道義，中國有必要揭批這種逆道義而行的做法。吳心伯主張，中國遊客可以「用腳投票」的方式抵制韓國遊。政府可以放緩或擱置經貿領域一些重要磋商，甚至包括韓方與「一帶一路」對接的一些重大項目加以重新評估。吳更主張，因為薩德對俄羅斯也是威脅，因此不排除中俄聯手應對美國在東北亞的戰略舉措。鄭繼永澤主張要予以制裁，以免週邊國家起而效尤，而對中國的利益進行挑戰，變本加厲。必要時，要對薩德進行摧毀性打擊。同時，不惜讓中韓經貿硬著陸，在遊客入韓、技術性壁壘限制等領域採取行動，直到韓國對薩德放鬆或解除。

很明顯地，從7月8日韓美宣布部署後，每當薩德部署進展一個階段，中方報復強度就提高一個水平，而螺旋式的惡化情勢已讓中韓關係蒙上一層層陰影：7月15-16日歐亞峰會期間，李克強拒見朴槿惠，中韓外交開始降級；8月，中韓文化交流或合作項目接連中斷；10月駐中韓國使館國慶節招待會，中國外交部僅有副局長、科長等赴會，相較於2015年中方派出全國人大外事委員會主任委員傅瑩與會，有天壤之別；11月，中國國家廣電總局向中國互聯網服務企業下達了限制韓流的電話通知；接著，中國政府突然對進駐中國的樂天集團所有營業場所同時進行稅務、消防和衛生調查。推測其原因是，韓國樂天企業集團涉及將慶尚北道星州高爾夫球場提供為薩德部署用地，遭到報復。

中國是韓國最大貿易夥伴、最大出口市場、最大進口來源、最大海外投資對象國。中韓雙邊貿易占韓國外貿的24%；中韓雙邊貿易額超過了韓美、韓日與韓歐貿易額的總和。而兩國交惡，首當其衝的是汽車、食品飲料和航空、觀光業。不過，經濟制裁的傷害絕不會只是單面的。根據韓國官方人士表示，「中國制裁韓流，也傷害了自己。韓流在中國很受歡迎，但賺錢的是中資企業，韓國企業賺很少。」

值得注意的是，中國揚言祭出經濟懲罰，但韓國部署薩德的民心士氣仍很強盛。

中國政府突然對進駐中國的樂天集團所有營業場所同時進行稅務、消防和衛生調查。推測其原因是，韓國樂天企業集團涉及將慶尚北道星州高爾夫球場提供為薩德部署用地，遭到報復。（EPA）

2016年2月14日《韓聯社》據韓國聯合通訊社和KBS電視台共同委託民調機構Korea Research進行的一項民意調查結果，67.1%韓國人贊成在韓部署薩德，只有26.2%反對。2016年8月9-11日，蓋洛普所做的民調，有56%的人對在韓部署薩德表示支持，31%的人表示反對，13%的人未作回答。韓國官方人士表示，「韓國有朝鮮的威脅，部署薩德在韓國有高度共識，即使有爭議，批評也是針對其過程。韓國不會因為一兩個艱難問題而動搖。」

鑑於強勢的民意基礎，韓方繼去年12月21日韓國代理總統黃教安表示要加快部署薩德導彈系統後，29日韓國外長尹炳世強調，韓國需要擺脫過於依賴中國的狀態，不應高估「限韓令」。美方對薩德的部署也未因朴槿惠醜聞的爆發而動搖。五角大廈發言人庫克（Peter Cook）表示，薩德的部署仍會繼續。去（2016）11月，根據美軍駐韓國部隊總指揮官布鲁克斯（Vincent Brooks）將軍的說法，薩德會在8-10個月內部署完成；以此看，應該會在2017年底前就緒。依目前中國反對的狀況來看，今（2017）年底，中韓關係還會再為此事陷入外交僵局。就此推論，距離現在，中韓關係仍難以回春，並會持續一段時間。 中方學者寄望於中朝的合作或中俄的合作，事實上並不容易：

（1）中朝關係：金正恩和習近平關係惡化，非始於今；當中國對於制裁朝鮮一事轉向支持時，朝鮮心理受傷，情何以堪，早已失去盟友的關係，而習近平過去試圖改善與朝鮮關係的功德全失。

（2）中俄關係：中俄兩國近年在經貿與高層往來的頻率固然突飛猛進，但自從川普向普欽招手後，俄羅斯的發展主軸，已有從「俄中關係」轉到「俄美關係」上的跡象。更何況，薩德系統對俄羅斯的威脅相對較小，俄羅斯的反應沒有中國那般地立即。

韓國官方人士預測，卡在薩德因素，未來一段時間內，韓中關係應該仍不會有好轉。由於該因素涉及美日韓關係，而大部分國民皆予以高度支持，因此，今年新政府不管誰上台，都無法改變薩德部署的決定。當前，韓中關係正如卡在「九二共識」的台中關係；台韓有彼此取暖，更有相互切磋的價值。

準此，台韓關係的拓展，此其時矣。