自由開講》中客不來台 如何化危機為轉機？

◎林義森

自520總統大選結束，蔡英文政府取得政權後，中國大陸當局在觀光上採取緊縮政策，限制來台觀光旅遊人數，企圖逼迫民進黨政府在兩岸關係上明確表態，承認九二共識。近期發生的遼寧陸客團國道火燒車事故，造成26人死亡，也引起中國觀光客的危機意識。從97年7月台灣開放大陸居民來台觀光旅遊迄今已八年，期間共發生11起意外事故，造成含旅行社在內的工作人員共83人死亡100多人受傷。基於政治、安全、旅遊品質等因素之多重影響，顯見中國觀光客不來台灣旅遊，並非單一層面的問題，而是系統性、結構性發生問題所導致。若僅歸咎單一政治問題，未免以偏概全。

根據觀光局最新統計資料顯示，中國觀光客在105年7月來台旅遊人數相較於104減少52983人，降幅15.03%。惟105年7月外籍旅客來台人數，相較104年7月，增加60198人，成長17.22%。其中值得關注的是，日本、韓國等國，甚至歐美皆呈現成長的趨勢，其中日本成長14.69%，以及韓國成長52.76%最為突出。再者，綜觀105年1月至7月來台旅客人數亦成長7.93%。由上面的數據可見，台灣觀光旅遊呈現向上發展的趨勢，除了能吸引大陸觀光客，亦能吸引世界各地的旅客前來台灣觀光。

台灣的面積不大，但地形地貌變化大，氣候宜人，生態環境多元，過去台灣注重開發大型的硬體建設，但卻忽略生態保育、環境保護的軟實力。未來，我們可以發展生態旅遊觀光，減少大型硬體建設的興建。（記者俞肇福攝）

在面臨中客減少的情況下，台灣應重新調整過去的舊思維。雞蛋不能放在同一個籃子裡，台灣觀光的發展，不能只倚賴中國觀光客的到來。台灣應該走向全世界73億人口的廣大市場，拓展不同的客源。如何走出一條觀光旅遊的活路，筆者建議如下：

一、友善國際觀光客的台灣

舉凡台灣的旅遊景點、交通運具、公共場館等之標示、號誌、路線及說明，應該全面落實附帶英文、日文等外語說明，讓外國觀光客可以一目了然，暢行無阻。欲打造友善外國觀光客的環境，台灣的公部門，應設身處地站在外國遊客的立場思考，檢討是否有需要加強改進的地方，讓外國觀光客可以更方便在台灣旅行，進而了解台灣，喜歡台灣。

二、生態旅遊的台灣

台灣的面積不大，但地形地貌變化大，氣候宜人，生態環境多元，擁有許多原生特有種的動物、植物。過去台灣很注重開發大型的硬體建設，但卻忽略生態保育、環境保護的軟實力。未來，我們可以發展生態旅遊觀光，減少大型硬體建設的興建，維護濕地、河流、森林、海洋等自然資源，保護特有種生物，結合地方與社區的力量，打造台灣成為一個國際知名的生態旅遊島，吸引更多外國觀光客前來旅行。

三、建立安全第一的旅遊環境

台灣擁有許多旅館、民宿，但礙於法令限制，始終沒能合法登記，只能違法經營。當有問題發生時，即有可能造成觀光客權益的損失。因此，政府當局應檢視相關旅館民宿的管理法規，在安全無虞的條件下，適度調整法律規範，促進旅館、民宿合法化。再者，政府應有充分的危機意識，加強所有的標準審核流程，預防相關人為意外的發生以安全至上為立基點，重新建立台灣的觀光品牌。

四、提升旅遊品質，促進產業發展

提供完整正確的觀光資訊給遊客，並開放遊客的回饋與評論功能，透過旅遊資訊透明化，讓外國遊客在資訊充足的情況下做出正確選擇，淘汰品質低劣的觀光業者。建立有系統的觀光與星級的評鑑標準，確保品質低落的觀光服務能有所改善。整合扶植台灣製文化創意以及手作商品產業的發展，搭配台灣觀光品牌與形象圖文的設計，帶動觀光產業的發展，觀光收入能回饋台灣在地產業。

中客不來台，是危機也是轉機，台灣政府應該重新思考過去幾年以中國觀光客為主的觀光政策。中資一條龍團進團出的經營模式，表面上來台旅遊人數很亮眼，但台灣本地產業的實質收益又有多少，相同的模式在日本、泰國等亞洲國家如法炮製，各國亦進行檢討中。綜上所述，開拓多元的國際市場是當前的目標，但很多政策也不能只淪為口號，需有具體的配套及解決辦法。如何提升台灣旅遊品質，吸引全世界的觀光客來台旅遊？如何透過新南向觀光政策，提高東南亞旅客來台旅遊人數？讓台灣在地的產業，能夠真正獲得實質的收益，都是現階段政府與民間必須一同思考努力的。

（高雄市公共事務發展協會研究專員）

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