自由開講》中客來台既無金、又無親，如何促進兩岸和平？

◎李柏翰

據交通部觀光局統計，今年7月中客來台人數較去年同期衰退15%，為歷年最大降幅。但客觀的數字只是數字，真正的核心其實完全搞錯，重要的不是中客來台人數，而是台灣獲益程度。難道中客減少來台，就代表台灣人的獲利會因此而減少嗎？

根據內政部統計資料，全台目前共有2,820家旅行社，其中僅438家有接待中國觀光客的資格，統計去年，這438家中，又僅有229家有「真正」接待過中國人，也就是說中客減少來台，影響的也不過是全台旅行社的8%而已。

在「中資一條龍」的把持下，陸客來台既無金、又無親，談什麼有助兩岸人民交流理解？（資料照，記者劉濱銓攝）

雖然8%已經是觀光業中的極少數了，但實際上受影響的台灣觀光業其實更少，因為8%接待中國的旅行業者中，又有約三成是所謂「低價中資一條龍」。

藉由廉價的團費吸引中國觀光客來台，待來台灣之後再強迫他們到位於台北、花東、高雄等區域「專營中國遊客」的購物中心購買「高價精品、鑽石、珊瑚、玉石」，利用購物店佣金形成產業鏈來賺取其中的利潤。

當然，這些消費最終都是收到「中國人的口袋」裡，台灣業者一毛都賺不到。有道是台灣人想賺中國錢，事實卻是中國人海撈中國財，台灣則像「免洗餐具」，被拿來利用、用完即丟，「中資一條龍」帶走白花花的現金，卻把消費帶來的汙染留在台灣。

試想，80%都是低價的八天七夜環島購物團，行程緊湊、旅程不舒服是一定的，觀光品質當然不堪檢驗，而觀光的地點也只是從「西部的大賣場」再換到了「東部的購物中心」，中客繞了一圈，不見「美麗寶島」只有「百貨珠寶」，又如何對台灣留下好印象？

支持中國觀光客來台旅遊的聲音，除了「有利可圖」外，剩下的就是抱持「兩岸一家親」的動情論調，但在「中資一條龍」的把持下，中客來台既無金、又無親，談什麼有助兩岸人民交流理解？

因此不管如何，先緩緩這種「兩岸不健康的交流」也未嘗不是一件好事，就像運動員受傷了，總不能期待他繼續比賽，還會奪牌，總要先將身體養好，未來才會有更好的前途跟發展。

（輔仁大學法律研究所研究生）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com