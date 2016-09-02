一路向南》開展台馬關係的新一頁：教育與觀光

近年來，各國為了搶攻穆斯林旅遊市場這塊大餅，開始推出穆斯林專屬的旅遊套裝行程。餐飲業、飯店業、百貨業者也紛紛打造適合穆斯林旅客的友善環境。但穆斯林來台旅客僅佔來台觀光客中的極小部分，一方面顯示了台灣業者對於穆斯林消費習慣的研究普遍不足，另一方面也說明了其實還有很大的商機等待我們去開拓。

游雅雯／清大亞洲政策中心博士後研究員、清大學務處東南亞、南亞僑外生輔導顧問

東南亞是台灣的鄰居，而在東南亞國家中，台灣與馬來西亞的關係尤其緊密。從1960年代起，台灣各大學僑生中人數最多的國家便是馬來西亞，有很多馬來西亞畢業生後來就留在台灣工作、結婚生子，甚至定居。仔細觀察可發現，台灣各行各業都看得到馬來西亞籍人士，馬來西亞與台灣的人際交流的緊密程度可見一斑。

據教育部最新統計，104學年大專院校的教境外學生約11萬人，其中馬來西亞學生人數最多，總計14946人，已超過港澳學生數的13404人。東南亞其他國家在台就學學生較多的還有印尼（4394人）、越南（4043人）、泰國（1481人）。由此可見，台灣與馬來西亞的教育交流成績相當耀眼。

招收東南亞學生已成為各國發展高等教育的重要趨勢之一，例如日本於2008年提出「招收 30 萬國際學生計畫」（Global 30）、韓國提出「留學韓國計畫」（Study Korea Project）。馬英九政府也在 2011 年 1 月公開表示台灣未來要成為「亞太高等教育中心」，廣招東南亞學生，發揮台灣高等教育的優勢。以赴馬來西亞招生為例，國內各大學每年都會參加由馬來西亞留台聯總所舉辦的「馬來西亞台灣高等教育展」，舉行地點為西馬兩場、東馬一場。在蔡英文提出新南向政策之後，一些大學已開始增加招生名額，甚至今年底台大及幾所私立大學將到馬來西亞獨立招生，希望趕在聯合招生之前，爭取優秀學生入學。

東南亞國家中，台灣與馬來西亞的關係尤其緊密。從1960年代起，台灣各大學僑生中人數最多的國家便是馬來西亞，有很多馬來西亞畢業生後來就留在台灣工作、結婚生子，甚至定居。馬來西亞與台灣的人際交流的緊密程度可見一斑。（EPA）

目前台灣能吸引到的東南亞僑外生以華人為主，為何只有極少數的馬來人來台灣讀書？這與我們用中文作為主要授課語言有關嗎？筆者認為，語言的差異並非決定性的因素，因為國際學生來台，從了追求學位之外，學習中文其實是另一個重要的附加價值。若我國政府想吸引更多馬來西亞馬來人到台灣讀書，首先必須要思考的是：國內大學有沒有吸引他們前來就讀的誘因？國內大學對穆斯林及其文化夠不夠友善？

就來台就讀的學校選擇而言，很多馬來西亞學生主要還是希望能到頂尖國立大學就讀。然而，這些頂尖大學的篩選標準比較嚴格，所以能夠入學的東南亞學生僅佔少數。相對而言，有招生危機的私立大學以及著重專業技術訓練的技職院校，常常招不到足夠的東南亞學生。

對於技職院校來說，除非他們在東南亞當地具有高度知名度，或有校友宣傳與加持，否則無法靠有限的東南亞學生來補足少子化帶來的學生缺口。在此，筆者建議這些學校應該多與馬來西亞大學及高中接觸，建立合作與交流的機制。台灣豐沛的技職教育資源可以培訓他們成為產業所需的專業技術人才，不但能讓東南亞台商企業有在地的優秀人才可用，也可以緩解技職教育體系的招生危機。

其實不只是私校及技職體系有招生危機，現在連一般大學的人文科系同樣面臨招生困難。例如105學年度台大人類學系、戲劇系、社會學系、社會工作學系、藝術史研究所等5個系所錄取率掛零。筆者建議大學院校可以考慮與馬來西亞華文獨立中學簽署合作計畫，由台灣的大學培養馬來西亞獨中所欠缺的師資，這樣一來也不但能鼓勵馬來西亞學生來台讀書，也能增加大學的人文科系學生人數。

台灣的技職院校應多與馬來西亞大學及高中接觸，建立合作與交流的機制。台灣豐沛的技職教育資源可以培訓他們成為產業所需的專業技術人才，也可以緩解技職教育體系的招生危機。（EPA）

至於觀光方面，台灣目前面臨中國觀光客人數減少之際，應該思考如何吸引其他觀光客源，以減少對單一市場的依賴。馬來西亞華人熱愛到台灣自助旅行，一是台灣離馬來西亞近，從吉隆坡出發，約莫五小時可以到達台灣；二是在台灣講中文皆可通，街道路名、捷運地圖、商家看板也都是中文，完全沒有語言障礙；三是台灣小吃對馬來西亞華人來說很美味，因為他們跟台灣人一樣同是愛好美食的老饕。目前台灣政府及馬來西亞政府互相給予彼此國民「免簽證」的優惠待遇，讓兩國之間雙向觀光更加便利。

可惜的是，目前我們能吸引到的馬來西亞觀光客絕大多數以華人為主，馬來穆斯林來台旅遊的客群規模相當小，中東、北非穆斯林因為離台灣遙遠，自然極少前來旅遊。據2014年的統計資料顯示，穆斯林到台灣旅遊的人數為44萬人次，只佔同年度穆斯林海外旅遊人口的百分之一不到。然而，2015年萬事達卡發佈的「全球穆斯林旅遊指數 （GMTI）」卻指出，台灣名列全球穆斯林最佳旅遊目的地的第10名，優於瑞士、澳洲、日本等國，顯見台灣有很大的潛力能夠吸引更多穆斯林旅客來台消費觀光。

2013年「全球伊斯蘭國家經濟報告—穆斯林出境旅遊花費」統計顯示，馬來西亞穆斯林一年花費在出境旅遊的經費高達54億美元，顯見馬來西亞穆斯林遊客市場非常值得台灣著手開發，而且潛力無窮。在新南向政策推動之下，馬來西亞、印尼、汶萊等東南亞穆斯林國家，都應該是台灣政府及觀光業者應瞄準的旅客市場。台灣若能創造出對穆斯林友善的旅遊環境，自然就會吸引穆斯林遊客前來旅遊度假。

在新南向政策推動之下，馬來西亞、印尼、汶萊等東南亞穆斯林國家，都應該是台灣政府及觀光業者應瞄準的旅客市場。台灣若能創造出對穆斯林友善的旅遊環境，自然就會吸引穆斯林遊客前來旅遊度假。（AP）

一般而言，穆斯林很重視家庭旅遊，每年會安排兩次以上的家庭旅遊，每次出國旅遊時間從十天至兩週不等。他們在規劃旅遊行程時會在飲食、衣著、住宿上有所考量，希望不會違反伊斯蘭律法。例如，航空餐點必須有穆斯林的餐飲（MOML-Moslem Meal）；住宿房間須有麥加方向的標示；廁所須附設洗淨設施；餐廳、公共場所、泳池及SPA區最好有專給單一性別或家庭專屬的空間。經筆者調查發現，目前台北車站、台中高鐵站、高雄火車站、以及13個國家風景區，皆已設置洗淨設備和祈禱室。然而，台灣大部分飯店尚未設立祈禱室，客房內也未設置麥加方向的標示，這是未來可以改進的地方。

另外，穆斯林對飲食的要求也非常嚴格，基本上不能吃豬肉、豬油、酒精、動物的血，或者非經清真程序宰殺的肉品。為了便利穆斯林飲食需求，台灣的各大車站、旅遊景點、飯店和百貨公司應設立一家以上的穆斯林友好餐廳，讓他們來台旅遊時在飲食上沒有後顧之憂。目前台北市共有26家清真認證Halal餐廳，例如台北101及晶華酒店各有一家穆斯林友善餐廳。為了鎖定穆斯林旅客市場，目前台北101已率先組成研究團隊，針對穆斯林旅客的食衣住行需求進行規劃，近期內應會建設相關設施，以及推動館內餐廳取得清真認證，未來也勢必會引起更多業者跟進。

近年來，各國為了搶攻穆斯林旅遊市場這塊大餅，開始推出穆斯林專屬的旅遊套裝行程。餐飲業、飯店業、百貨業者也紛紛打造適合穆斯林旅客的友善環境，讓穆斯林出國旅遊之餘，不必擔心違反宗教戒律。穆斯林來台旅客僅佔來台觀光客中的極小部分，一方面顯示了台灣業者對於穆斯林消費習慣的研究普遍不足，另一方面也說明了其實還有很大的商機等待我們去開拓。只要能妥善規劃穆斯林友善環境，由國家帶頭積極推廣穆斯林觀光行程，台灣便能從穆斯林旅遊市場獲利。