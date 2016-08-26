自由開講》旅遊業者應正視看待來台旅遊人數成長的正面消息

◎真田丸

面對陸客團人數縮減，許多過去以經營陸客為主的業者，包含旅行社、飯店和遊覽車..等從業人員，將計畫在9月8日走上街頭抗議，盼新政府拿出誠意出面解決陸客縮減問題。

但根據觀光局最新統計105年7月來台旅客人數及成長率，比較結果，雖然陸客與去年同期比較是減少15%，但總體旅台人數，卻反而成長了1.88%，以客觀角度來看待這個數據，結論顯示台灣的旅遊人數是在成長的狀態中，但是旅遊業者為何仍抗議政府，卻不願意正視看待來台旅遊人數成長的正面消息？

專營中客團創世紀旅行社倒閉，雖然中客與去年同期比較是減少15%，但總體旅台人數，卻反而成長了1.88%。（記者甘芝萁攝）

在現實的競爭上，任何產業的發展方向本該不斷的突破與轉型，也不該將雞蛋放在同一個籃子裡，只專門經營送上們來的陸客，最後不斷的削價競爭，產生經營危機，卻也同時降低了其他外國旅台的觀光客對台灣的印象、傷害台灣的旅遊品質，旅遊業者在創造自己利益同時，忘記了自己對於台灣觀光環境維護的責任，因為台灣並不是旅遊業者的台灣。

大陸當局正式開放大陸人民來台旅遊是在2005年，過去馬執政的八年，以龐大的政治讓利交換許多陸客來台旅遊，103年最高峰雖達到400萬人次，但來台創造的消費卻不及不到200萬人次的日本，過去八年，台灣人對於旅遊業者招攬陸客來台的旅遊行程，普遍印象就是踩線團、低消費、製造環境汙染..等負面印象，這也怪不得許多台灣人對陸客來台人數叫好一片掌聲，更嚴重的是這樣的負面印象，在過去看似兩岸經濟觀光交流的表面上，表面下卻傷害了兩岸人民的情感交流。

（自由業）

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