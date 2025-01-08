自由廣場》﹙鏗鏘集﹚鬼頭鬼腦 粗鄙政治

◎ 李敏勇

中華民國被中國共產黨革命推翻，外在原因是共產革命的國際潮流影響，內在原因則是中國國民黨內部被滲透、分化、裂解，加上文化界的逆反現象。一九四九年起，中國國民黨挾中華民國在戰後代表盟軍接收進佔的台灣而得以倖存，成為殘餘中國，隔著台灣海峽相互對峙。

戰後台灣的歷史與中華人民共和國糾葛不清，早期中國共產黨滲透，許多外省人受牽連在火燒島唱悲歌，也有台灣人受害。台灣逐漸形成獨立於中國之外的國家，也經由民主化追尋國家的重建，民主進步黨和中國來台的中國國民黨成為主要的兩大政黨。從總統直選起算，經歷了中國國民黨（李登輝）一任；民主進步黨（陳水扁）兩任；國民黨（馬英九）兩任；民進黨（蔡英文）兩任；現在進入民進黨（賴清德）第一任期。

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兩黨競爭的發展中，第三勢力空間有限。柯文哲的異軍突起，先是獲民進黨奧援而當選首都市長，但過早曝露權力野望加上與中華人民共和國不清不楚，反面成仇。柯曾想藉著蹭李登輝以掠取台灣力量，並未真正得逞。自詡白色力量，從不組黨、不成立基金會，批藍綠都是垃圾，卻淪為垃圾的寫照。在市長第二任期結束，競選總統未成，立院主要兩黨均未過半，他的不分區八席卻未成為真正第三力量，反而成為中國國民黨對抗民主進步黨的附隨組織。柯文哲的政治野望，幾近台灣災難，拖累台灣脆弱的民主。

柯文哲的首都市長任內涉嫌收賄、圖利、背信、侵佔，經北檢起訴，求刑廿八年半，已身敗名裂，起訴書列擧其行止，其中「傅冬菊計劃」揭示柯吸收國民黨政二代、富二代，壯大民眾黨的野心。顯示柯文哲崇拜毛澤東推翻蔣介石政權，策反國民黨人的奪權策略。中國共產黨當年吸收傅冬菊，蔣介石的手下大將傅作義因而開門稱降，從蔣軍搖身變毛軍。柯文哲自恃高智商，驕縱無比，落入自己為政敵挖掘的深淵 。

台灣民主化後，台灣人追尋建構國家。中國國民黨流亡殖民意識論者轉而附共傾中；柯文哲瞄準政二代、富二代，藉由藍白合的侵入術，想以小吃大，吃定中國國民黨。柯文哲嗤嗤笑，他的權力大夢在照妖鏡下現形。其實國民黨支持柯文哲，並非為了柯文哲，而是為了傷害民進黨，各懷鬼胎，害人害己誤國。明明是國民黨人告發柯文哲京華城案，民眾黨卻甘為附隨力量，淪為國民黨側翼，趨附中國共產黨，怪罪民進黨。

在台灣的國家重建、社會改造發展，柯文哲成為最大破口。他惡意指控、含血噴人的罪名都迴向自己，印證「囂俳無落魄久」。他對不起原本支持他的人，比起他的貪婪罪名，蹧踏台灣人民建構共同體的努力才更是至惡。粗鄙的權力浮光掠影烙印在台灣政治史成為黑暗的一頁，成為令人痛心的篇章。柯文哲毀滅了自己，他造成的政治騷亂不會很快消失，會在民主體制仍脆弱的台灣繼續攪動負面作用。

（作者是詩人）

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