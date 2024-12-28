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自由廣場》老人也反對65歲停繳健保費

2024/12/28 05:30

◎ 黃培泉

在野黨立委提案修《老人福利法》，所得稅廿％以下六十五歲老人擬免繳健保費。我個人六十八歲，我堅決反對。世上很少有國家健保制度像台灣這麼好，在美國，同樣的病治療費用至少十倍以上，在中國住院必須先繳錢，費用不便宜，且不一定有床位，黃安為什麼一有病痛就要回台灣用健保，就是這個道理。

 世上很少有國家健保制度像台灣這麼好，在美國，同樣的病治療費用至少十倍以上。（資料照）世上很少有國家健保制度像台灣這麼好，在美國，同樣的病治療費用至少十倍以上。（資料照）  

我們美國總公司基層員工每月保險費一千美元以上，看病費用還比台灣貴十倍以上。在台灣，六十五歲以上同胞月繳八二六元，中低收入免費，至於大部份長者均有退休金，不用像年輕人要繳房貸要養小孩，年輕朋友負擔很重，而他們才是台灣真正的頂梁柱，也是長者未來的依靠。

台灣是全世界對長者最友善國家之一，坐高鐵、搭國內飛機都享有半價，大部份捷運、公車、火車都免費，看公家展覽免費，重陽節還有敬老津貼，老實說，我們已經很知足感恩了。

請無良立法委員不要通過這種製造世代對立的法案，不要造成口實，讓年輕朋友更討壓我們。萬一造成健保破產了，長者反而無法享用健保，看不了病，反受其害。

很多法案希望立委要三思、不要逞一己之私，刻意去立一些看似討好選民，結果卻反而造成大眾未蒙其利反受其害，例如財劃法，中央少了三千多億預算，導致沒錢撥補勞退、健保、水電油，反而會造成退休勞工領不到退休金，造成健保水費電費油價瓦斯費都漲價，弄得全民受害。而流向地方的三千多億，卻為了消化預算，結果只能蓋出很多蚊子館，最後政府破產，公務員老師失業或減薪，百業不興，政府失能，全民受害，為了你們自己子孫，為了台灣永續發展，拜託立委三思再三思，感恩!多謝!

（作者是美商趨網印太區總經理）

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