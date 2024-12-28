晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》財劃法修惡 青年再度遭漠視

2024/12/28 05:30

◎ 翁建中

《財劃法》修正案上週五（二十日）在立院三讀後，中央未來每年須多釋出近三千八百億分配給各縣市，如此修法只會在均權制度下，增加地方與中央之間的不平衡，首當其衝勢必影響青年人的生活。

我國的政府分權在憲法明定為「均權制」，全國一制的政策推動由中央統籌規劃，交予地方執行，並增加地方自治與因地制宜的施政推行。修法後，各縣市雖增多了統籌分配款，但除非中央透過舉債去維持近年各部門的預算支出，否則此舉只會衝擊如租金補貼、公共建設、交通優惠等民生計劃。

有十三個縣市的議會是藍大於綠，預期地方預算審查將有更多「三分鐘」通過。但地方如何有效編列增加的統籌款後、執行預算，這更是重點，因多數縣市政府與地方議會都由國民黨把持，若不妥為預算把關，只會增加更多「不給討論」的審查，甚至將分配款利用工程、活動綁樁腳，更不利地方發展，選民未必感受到地方建設，屆時「有事中央扛，沒事地方好棒棒」的鬧劇又在各地發生。

影響所及，跨縣市合作的政策，中央將難再有能力主導，因具有生產力的青年，常須跨縣市移動工作或求學，以TPASS行政院通勤月票為例，對上百萬通勤族是一大福音。未來中央財源若減縮，地方縣市首長能否有前瞻思維，推動跨區域發展合作，實屬悲觀，TPASS這類跨縣市合作的政策最終恐將停擺。

年輕人是地方政府心裡不見的那一塊，各縣市產業類型、稅收來源、人口組成都不相同，青年人口的求學、居住、創業、育兒等議題，將因區域差異而不再被縣市政府在乎，像花蓮的青諮會就有半數的局處官員在討論「宗教預算」編列問題，根本沒將花蓮的青年事務擺在優先。

財劃法修法雖增多地方自治的彈性，但扶不起的阿斗依然扶不起。至於發展緩慢的縣市，無法與成長飛速縣市取得相同財源，顯然也不公平，全國將不再有均衡發展的計畫與目標。藍白一步步癱瘓財政制度，破壞我們用經濟、民主成就而建立的實力，藉此謀取選票背後利益。面對危機，請大家嚴肅思考，我們還要繼續縱容藍白毀壞這片土地嗎？

（作者為東華大學歷史系學生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書