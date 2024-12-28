自由廣場》財劃法修惡 青年再度遭漠視

◎ 翁建中

《財劃法》修正案上週五（二十日）在立院三讀後，中央未來每年須多釋出近三千八百億分配給各縣市，如此修法只會在均權制度下，增加地方與中央之間的不平衡，首當其衝勢必影響青年人的生活。

我國的政府分權在憲法明定為「均權制」，全國一制的政策推動由中央統籌規劃，交予地方執行，並增加地方自治與因地制宜的施政推行。修法後，各縣市雖增多了統籌分配款，但除非中央透過舉債去維持近年各部門的預算支出，否則此舉只會衝擊如租金補貼、公共建設、交通優惠等民生計劃。

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有十三個縣市的議會是藍大於綠，預期地方預算審查將有更多「三分鐘」通過。但地方如何有效編列增加的統籌款後、執行預算，這更是重點，因多數縣市政府與地方議會都由國民黨把持，若不妥為預算把關，只會增加更多「不給討論」的審查，甚至將分配款利用工程、活動綁樁腳，更不利地方發展，選民未必感受到地方建設，屆時「有事中央扛，沒事地方好棒棒」的鬧劇又在各地發生。

影響所及，跨縣市合作的政策，中央將難再有能力主導，因具有生產力的青年，常須跨縣市移動工作或求學，以TPASS行政院通勤月票為例，對上百萬通勤族是一大福音。未來中央財源若減縮，地方縣市首長能否有前瞻思維，推動跨區域發展合作，實屬悲觀，TPASS這類跨縣市合作的政策最終恐將停擺。

年輕人是地方政府心裡不見的那一塊，各縣市產業類型、稅收來源、人口組成都不相同，青年人口的求學、居住、創業、育兒等議題，將因區域差異而不再被縣市政府在乎，像花蓮的青諮會就有半數的局處官員在討論「宗教預算」編列問題，根本沒將花蓮的青年事務擺在優先。

財劃法修法雖增多地方自治的彈性，但扶不起的阿斗依然扶不起。至於發展緩慢的縣市，無法與成長飛速縣市取得相同財源，顯然也不公平，全國將不再有均衡發展的計畫與目標。藍白一步步癱瘓財政制度，破壞我們用經濟、民主成就而建立的實力，藉此謀取選票背後利益。面對危機，請大家嚴肅思考，我們還要繼續縱容藍白毀壞這片土地嗎？

（作者為東華大學歷史系學生）

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