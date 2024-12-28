自由廣場》65歲以上免繳健保費/政黨勿為政策買票傷害健保財政!

◎ 盧俊瑋

特定政黨擬推法案讓六十五歲以上長者免繳健保費，這項看似照顧長輩的政策，實際卻是用全民健保財政去換選票。台灣的健保財務已陷困境，再推出如此政策，只會讓財務危機更嚴重，最終將害到全民。

台灣健保收入主要來自青壯年的薪資所得，而支出卻大多用在高齡人口。隨著老年人口激增，青壯負擔越來越重，健保財務早已面臨龐大壓力。二○二三年健保署數據顯示，健保收入增長有限，支出卻快速上升，主要是因人口老化而帶來的醫療需求激增，這時還要讓六十五歲以上長者完全免繳保費，無疑是在面臨枯竭的財務池中，再挖一個更大的洞。

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尤其是，此一政策會加劇世代不公。免繳保費的受益者是醫療需求最高的高齡人口，但支付健保的主力卻是年輕一代，等於將全部壓力都由年輕人承擔，使其經濟壓力更沉重。這就像家中長輩不分擔開銷，卻要孩子全額負擔，長期下來將使年輕世代對健保失去信任，甚至選擇退出這個體系。

全面免除長者健保費，也違背量能負擔的原則。有些長輩的確需要經濟支持，但更多的高齡者收入穩定、甚至非常富裕。若一視同仁免繳保費，更對弱勢族群造成損害。

最令人憂心的是，這種政策更傾向是選舉操作。根據估算，讓六十五歲以上長者免繳保費，每年需要額外支出三五○億元，這筆錢必須從其他公共資源挪用，很可能壓縮兒少福利、婦女保護、支持身心障礙者等項目，甚至影響教育與基礎建設的發展。如此做法表面是照顧長輩，實際卻是犧牲全民利益，為短期政治利益服務。

健保是全民的共同資產，它的運行需要公平與永續的基礎，而非為了選票而犧牲整體。呼籲政黨停止短視近利的政策操作，應把重點放在優化資源分配，幫助真正需要支持的弱勢高齡者，同時尋找新的財源，例如資產稅或特定消費稅，以穩定健保財務結構。

台灣的健保制度走到關鍵十字路口，我們需要理性而負責任的政策，而非為政黨選舉操作的速食承諾。拒絕這項提案，就是為全民健康與健保永續負責。

（作者是皮膚科助理教授）

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