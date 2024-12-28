晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》65歲以上免繳健保費/政黨勿為政策買票傷害健保財政!

2024/12/28 05:30

◎ 盧俊瑋

特定政黨擬推法案讓六十五歲以上長者免繳健保費，這項看似照顧長輩的政策，實際卻是用全民健保財政去換選票。台灣的健保財務已陷困境，再推出如此政策，只會讓財務危機更嚴重，最終將害到全民。

台灣健保收入主要來自青壯年的薪資所得，而支出卻大多用在高齡人口。隨著老年人口激增，青壯負擔越來越重，健保財務早已面臨龐大壓力。二○二三年健保署數據顯示，健保收入增長有限，支出卻快速上升，主要是因人口老化而帶來的醫療需求激增，這時還要讓六十五歲以上長者完全免繳保費，無疑是在面臨枯竭的財務池中，再挖一個更大的洞。

尤其是，此一政策會加劇世代不公。免繳保費的受益者是醫療需求最高的高齡人口，但支付健保的主力卻是年輕一代，等於將全部壓力都由年輕人承擔，使其經濟壓力更沉重。這就像家中長輩不分擔開銷，卻要孩子全額負擔，長期下來將使年輕世代對健保失去信任，甚至選擇退出這個體系。

全面免除長者健保費，也違背量能負擔的原則。有些長輩的確需要經濟支持，但更多的高齡者收入穩定、甚至非常富裕。若一視同仁免繳保費，更對弱勢族群造成損害。

最令人憂心的是，這種政策更傾向是選舉操作。根據估算，讓六十五歲以上長者免繳保費，每年需要額外支出三五○億元，這筆錢必須從其他公共資源挪用，很可能壓縮兒少福利、婦女保護、支持身心障礙者等項目，甚至影響教育與基礎建設的發展。如此做法表面是照顧長輩，實際卻是犧牲全民利益，為短期政治利益服務。

健保是全民的共同資產，它的運行需要公平與永續的基礎，而非為了選票而犧牲整體。呼籲政黨停止短視近利的政策操作，應把重點放在優化資源分配，幫助真正需要支持的弱勢高齡者，同時尋找新的財源，例如資產稅或特定消費稅，以穩定健保財務結構。

台灣的健保制度走到關鍵十字路口，我們需要理性而負責任的政策，而非為政黨選舉操作的速食承諾。拒絕這項提案，就是為全民健康與健保永續負責。

（作者是皮膚科助理教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書