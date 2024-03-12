自由廣場》深坑大火燒出大家都忽略的大問題

◎ 李鴻彬

二月廿日下午，一家位於新北市深坑地區的光電公司倉儲發生大火，大量含鋰電池的三Ｃ商品付之一炬，火勢持續悶燒並散發濃煙往文山、新店等方向擴散，空氣刺鼻難聞，而且愈晚愈擴大。綜合媒體報導，有些民眾皮膚出現發癢、紅腫反應，吃藥後不僅沒改善，半小時後還氣喘發作；本來就有過敏、氣喘的親人也發病，半夜還掛急診。

事發後媒體大量的報導，兩市的環保單位也發布聲明，大抵表明空氣品質合乎標準。

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依據WHO，廿四小時PM二．五濃度的標準是十五微克，但媒體披露氣象單位的數據，當晚八點，新店PM二．五濃度是六十六，深坑五十五、中正四十五、永和萬華卅五、大同卅三，嚴重超標二–四倍。WHO官網的宣傳影片中明白表示：空污中不可見的微粒如砷、鉛重金屬，黑碳、硝酸鹽等是致癌的隱形殺手，可以突破肺部屏障進入血液，破壞整個身體，導致心血管疾病，並播下癌症的種子。

本次事件中所燃燒的鋰電池由於高效率、長壽命、可多次充放電等的優點，市場需求爆炸性的成長，歐盟創新能源研究所（EIT InnoEnergy）公布的關鍵原料清單，預估到二○五○年歐盟對鋰金屬的需求將增加六十倍，對鋰電池中所需的鈷金屬則增加十五倍。但是由於電池中所使用的金屬原料鈷、銅、鎳、鉛的含量很高，在美國加州測試的所有鋰電池都被評為危險電池，二○一八年美國中央和州的法律也把鋰電池定義為不安全的電池。

美國國家衛生研究院（NIH）在二○二二年的醫學期刊，發表了一份長達四年的研究報告，針對較低空污的斯德哥爾摩市及較高空污的北京市同時測試，觀察心臟有植入雙腔起搏器的人（超過一半有高血壓），在短期暴露於PM二．五之後心房顫動發作的風險變化。心房顫動（AF）是最常見的心律不整，與大量的發病率和死亡率有關，結果證實，既使空污水平低於世衛組織的新低標準，PM二．五水平與心房顫動發作之間仍然呈現顯著正相關。對於AF發作次數很少的參與者來說，隨著空污量的增加，風險也會增加。大量文獻也將短期暴露於空污與缺血性心臟病聯繫起來。

包含WHO世衛組織、聯合國環境規劃署UNEP、美國EPA、歐盟EEA等醫療及環保機構在內，近幾年來非常重視電子產品及廢棄物所帶來的環境汙染及健康的危害，已聯手頂尖醫學期刊《LANCET》，積極尋求降低重金屬暴露的有效方法，並訂定明確改善目標。台灣是這類產品的泱泱大國，我們期盼大家一起來重視，為了下一代，有關部門也能及早擬定對策，特別是在回收系統的建立。

（作者為企業負責人）

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