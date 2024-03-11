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自由廣場》抗爭電力設施只因誤解

2024/03/11 05:30

◎ 林基興

法國文豪雨果的名著《鐘樓怪人》，描述巴黎聖母院敲鐘人面惡心善。英國物理學家頁里森（Allison）比喻電力設施如鐘樓怪人醜醜的，但實裨益社會。類似地，民眾常覺台電的變電箱可怖，而嫌棄甚或歸罪，但每人用電需要它。

當前案例是，新北特教學校內有變電箱，宣稱近五年有五位老師陸續罹癌，「禍首」即其電磁波。校長與民代慌怒，而台電如過街老鼠。同時，鹿港變電所遭陳抗也上媒體，也許還有未曝光個案。或說媒體不缺素材，而台電疲於應付。

多年來，國家損失甚鉅，例如，新北特教變電設施遷移費用一三六○萬，而卅年前遭封閉的海洋大學變電所建造費達兩億元。

電磁場俗稱電磁波，無影無蹤，一般人或覺隱形危機，而寧可信其有害。但人體本為「發電機」，人體神經和肌肉活動會自然感應電流，外界磁場對人體的影響約千倍遠小於人自身產生的。世衛第三二二號文件〈暴露於極低頻電磁場〉，確認「無證據顯示電力傷人」，美國國科院的報告結論也類似。美加等國並無電力電磁波規範，亦即，無害而不需管制。

新北特教校內高壓設備配電磁波約廿毫高斯，與冰箱差不多，遠小於地球磁場五百毫高斯。世衛的安全規範是八三三毫高斯，已鬆綁為兩千毫高斯，我國至今沒改。其次，內政部〈不動產說明書應記載及不得記載事項〉竟標示周邊環境設施，包括變電所等，因其為社會的「嫌惡設施」。

把握契機，衛福部可調查特教學校五師罹癌原因，應可還台電清白、杜絕歸罪。你我須用電，國建亦然，就如台電新建四座變電所確保護國神山台積電供電。抗爭源自誤解，擔憂傷身，又妨礙國安。科學教育應加強，公權力也該伸張。

（作者為大學教授）

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