自由開講》福島核災13周年看台灣核安會的省思

◎陳澤元

自2011年3月11日福島核災已經過去十三年，日本復興與廢爐之路還很遙遠。至今仍有約27,000名福島縣原居民以疏散者的身分生活，疏散在日本各地。日本政府也以福島核電廠廠區內因為存在大量的核廢水儲存桶，導致沒有足夠的空間進行廢爐（除役）工程，所以將備受爭議的130萬噸核廢水排入海洋已於2023年8月開始排放，整個排放計畫需耗時30年。

根據台灣民意基金會的民調顯示，6成4台灣人擔心日本此舉會造成海洋污染，可見仍有半數台灣人對於未來日本水產品的安全性存疑。但我國的核能安全委員會卻在這個排放工作完全沒有一點概念。

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台灣環境保護聯盟在3月8日舉行「2024福島核災13週年省思座談會」，主辦也邀請核安會來報告「日本福島災後現況及含氚廢水排放後我國周圍海域監測結果」。不報告不知道，一報告嚇一跳，核安會完全吃日本給的論述。

台灣環境保護聯盟在3月8日舉行「2024福島核災13週年省思座談會」，主辦也邀請核安會來報告「日本福島災後現況及含氚廢水排放後我國周圍海域監測結果」。（擷圖自台灣環境保護聯盟臉書）

筆者整理出下列各點，呼籲核安會應該向社會大眾說明。

1. 從抗議到高度關切

台灣針對日本排放核廢水的立場，從原能會前前主委謝曉星2021年4月寫信給日本政府表達「抗議/反對」之後，目前立場轉變成「高度關切」，不知道這樣的轉折到底背後是怎樣？「高度關切」又是什麼意思？

2. 只吃日本跟國際原子能總署（IAEA）給的資訊

在省思座談會中核安會的簡任技正們表示，台灣早已超前部署，成立跨部會因應平台，以及召開17次內部會議，還有21次的台日會議。

核安會還成立〈放射性物質海域擴散海洋資訊平台〉網站對台灣社會溝通，網站中「日本作業與IAEA監督」分頁，完全把日本跟IAEA給的內容複製貼上。核安會應整理國際各專業的團體對核廢水的看法，但核安會完全忽略太平洋島國論壇組成的獨立科學專家（independent scientific experts）的看法。

島國論壇大部分都是太平洋小島國，他們擔憂核廢水會污染賴以為生的太平洋，所以召集核安、輻射、環境、生物的專家組成獨立科學專家組織，他們針對福島核廢水已經出版好幾份報告。台灣政府跟島國論壇長期依賴維持良好的關係，台灣甚至從1993年起以發展夥伴（Development Partner）身分長期參與該組織的相關會議。

先不論這些科學專家立場是什麼？但核安會的網站完全查不到這些資訊。台灣沒有加入IAEA卻視他們為上賓、真理，卻對我們長期交往的島國論壇，忽略他們的科學觀點，此舉恐傷害上長久以來與我們真誠相待的太平洋島國們。核安會應該出來解釋為什麼網站中只有「日本作業與IAEA監督」，沒有「島國論壇的監督報告」？核安會應該跟台灣社會介紹島國論壇專家們的報告內容，以平衡觀點。

在福島核災十三週年的現在核安會好好反思，以更明確的立場捍衛台灣人的健康與安全，也要盡量提供台灣社會國際上不同的觀點，特別是有需多台灣人擔憂核廢水的議題，更要告訴台灣人核災的代價有多麼龐大！

（中學教師、環保志工）

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