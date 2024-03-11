晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》福島核災13周年看台灣核安會的省思

2024/03/11 10:16

◎陳澤元

自2011年3月11日福島核災已經過去十三年，日本復興與廢爐之路還很遙遠。至今仍有約27,000名福島縣原居民以疏散者的身分生活，疏散在日本各地。日本政府也以福島核電廠廠區內因為存在大量的核廢水儲存桶，導致沒有足夠的空間進行廢爐（除役）工程，所以將備受爭議的130萬噸核廢水排入海洋已於2023年8月開始排放，整個排放計畫需耗時30年。

根據台灣民意基金會的民調顯示，6成4台灣人擔心日本此舉會造成海洋污染，可見仍有半數台灣人對於未來日本水產品的安全性存疑。但我國的核能安全委員會卻在這個排放工作完全沒有一點概念。

台灣環境保護聯盟在3月8日舉行「2024福島核災13週年省思座談會」，主辦也邀請核安會來報告「日本福島災後現況及含氚廢水排放後我國周圍海域監測結果」。不報告不知道，一報告嚇一跳，核安會完全吃日本給的論述。

台灣環境保護聯盟在3月8日舉行「2024福島核災13週年省思座談會」，主辦也邀請核安會來報告「日本福島災後現況及含氚廢水排放後我國周圍海域監測結果」。（擷圖自台灣環境保護聯盟臉書）

筆者整理出下列各點，呼籲核安會應該向社會大眾說明。

1. 從抗議到高度關切

台灣針對日本排放核廢水的立場，從原能會前前主委謝曉星2021年4月寫信給日本政府表達「抗議/反對」之後，目前立場轉變成「高度關切」，不知道這樣的轉折到底背後是怎樣？「高度關切」又是什麼意思？

2. 只吃日本跟國際原子能總署（IAEA）給的資訊

在省思座談會中核安會的簡任技正們表示，台灣早已超前部署，成立跨部會因應平台，以及召開17次內部會議，還有21次的台日會議。

核安會還成立〈放射性物質海域擴散海洋資訊平台〉網站對台灣社會溝通，網站中「日本作業與IAEA監督」分頁，完全把日本跟IAEA給的內容複製貼上。核安會應整理國際各專業的團體對核廢水的看法，但核安會完全忽略太平洋島國論壇組成的獨立科學專家（independent scientific experts）的看法。

島國論壇大部分都是太平洋小島國，他們擔憂核廢水會污染賴以為生的太平洋，所以召集核安、輻射、環境、生物的專家組成獨立科學專家組織，他們針對福島核廢水已經出版好幾份報告。台灣政府跟島國論壇長期依賴維持良好的關係，台灣甚至從1993年起以發展夥伴（Development Partner）身分長期參與該組織的相關會議。

先不論這些科學專家立場是什麼？但核安會的網站完全查不到這些資訊。台灣沒有加入IAEA卻視他們為上賓、真理，卻對我們長期交往的島國論壇，忽略他們的科學觀點，此舉恐傷害上長久以來與我們真誠相待的太平洋島國們。核安會應該出來解釋為什麼網站中只有「日本作業與IAEA監督」，沒有「島國論壇的監督報告」？核安會應該跟台灣社會介紹島國論壇專家們的報告內容，以平衡觀點。

在福島核災十三週年的現在核安會好好反思，以更明確的立場捍衛台灣人的健康與安全，也要盡量提供台灣社會國際上不同的觀點，特別是有需多台灣人擔憂核廢水的議題，更要告訴台灣人核災的代價有多麼龐大！

中學教師、環保志工

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書