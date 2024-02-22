自由廣場》緊急空污警報機制何在？

◎ 林彥廷

二月廿日下午二點深坑一處鋰電池工廠大火，惡臭從當晚擴散至雙北，遲至隔天都未完全消散，而倉庫內有大量鋰電池，燃燒將產生氟化氫等許多有毒氣體，我們想問雙北市長和環保局，到底有沒有負起責任告知雙北的居民，該如何應變，以保護居民的健康與社區知情權。

過往參與推動的空污法修法，很重要的成果，就是授權給地方環保局，能依據空污法第卅三條第四項，在發生重大空污突發事故的當下，可透過細胞簡訊、廣播、有線電視，向居民發送空污惡化警告，向居民說明該如何應變空污，以及會面臨什麼樣的危害。

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空污警報的發送原則相當嚴格：（一）需要有卅人以上因這個重大空污事故送醫，或（二）事故污染範圍涵蓋規模達卅人以上之學校、醫療或社會福利機構、（三）在可預見空污災害對社會有重大影響，經環保局認事故可能持續惡化，有發布空氣品質惡化警告之必要，因此讓我不禁想問，這個通知作業辦法通過後，地方環保局發過幾次空污惡化警告？地方政府是否有發送的SOP？

此次深坑大火，凸顯了當空污事故來臨，雙北市府的不知所措，甚至還陷入空污監測是否對居民有危害的討論，當晚第一時間，僅有新北市消防局、環保局透過臉書告知要關閉門窗，外出戴口罩，至於台北市環保局、雙北市長，則遲至昨天早上才透過臉書貼文及新聞稿向大眾說明。

這段期間，附近居民人心惶惶，大家都不知該怎麼辦？雙北居民的健康暴露在未知的空污危害中，當晚幾乎是由居民、里長、議員採取自立自強，自行探尋臭味來源，並告知如何因應，更不用說，不懂中文的外國人或視障、聽障人士該從何得知及應對，台北市、新北市根本是行政怠惰。

為今之計，應盡快檢討，重大空污突發事故的通知程序，並透過細胞簡訊、廣播、電視，讓不特定人（涵蓋多語及身心障礙者需求）得以知道自己該如何應變，內容包含（一）洩漏內容物是什麼？有什麼毒性？（二）居民該如何應對？再搭配目前的通報機制，才能保障居民的社區知情權，以達到減災避災的效果。

（作者是環境權保障基金會研究員）

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