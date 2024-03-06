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自由廣場》國造潛艦是最佳拒止武器

2024/03/06 05:30

◎ 歐錫富

國造潛艦海鯤號近日公開露面。共軍企圖將台海、東海、南海連接起來將防衛圈推至太平洋岸，美國蘭德公司發表拒止是美中有限戰爭的勝利解方，特別是美軍擁有優勢的水下戰力。台灣若擁有強大的潛艦部隊，更能強化拒止成功的勝算。

中國串聯三海成為外圍防衛圈

二○二○年九月中國外交部宣布，不存在所謂的海峽中線，共軍機艦穿越中線甚至包圍台灣即成為新常態。二○二四年一月底中國民用航空局宣布M503航線，幾乎與中線重疊。二○二三年八月中國官方地圖在台灣東部劃設十段線，從南海的九段線加上台灣的十段線，北京把台海與南海視為中國內海，並在台灣四周常駐四艘軍艦。台灣東部十段線北部即中國的東海防空識別區，共軍在東海防空識別區外側部署三艘軍艦，隨時呼叫進入的外國機艦離開，並在釣魚台列嶼常駐一艘軍艦。北京企圖串聯台海、東海、南海三個近海，成為一個外圍防衛圈，直抵太平洋岸。

拒止為反制共軍侵略解方

共軍擁有核武，美中戰爭只存在有限戰爭，理論上，只有拒止、提高成本、拒止與提高成本混合，這三種能夠因應。拒止例如摧毀共軍海空運輸部隊載台，使其無法登陸台灣。提高成本例如遠距封鎖或戰略轟炸，又不至引起共軍大舉報復。美軍拒止還有一搏能力。主要在於：一、兩棲登陸難度極高。美軍只要破壞海空兩棲輸具，即能阻止共軍犯台。二、美軍仍擁有質量與部分數量優勢。美軍享有水下作戰、遠程精準打擊、機艦等質量優勢。美軍在四代／五代戰機、航母、巡洋／驅逐艦等也有數量優勢，若加上台、日等力量則更為明顯。三、美國及其友盟備戰。台灣義務役期延長一年，日本未來五年軍費增加一倍等。四、美國與友盟軍費、GDP、購買力GDP、人均GDP等都高於中國。

烏克蘭黑海教訓

幾無主戰艦艇的烏克蘭，以反艦飛彈、無人機／艇有效牽制俄軍黑海艦隊，以及取消登陸奧德薩港。潛艦是最佳拒止武器，台灣擁有潛艦部隊，再配合友盟既有的水下作戰優勢，除了化解共軍可能將三海變為內海，更對共軍兩棲登陸提供強大的嚇阻效果。

（作者是國防安全研究院研究員）

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