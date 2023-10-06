自由廣場》潛艦洩密案的警訊 立委國防專業不足的貪腐風險

◎ 曹耀鈞

國造潛艦洩密事件，國會議員被控將機敏資料交給第三國國安單位，導致協助台灣造艦的外國承包商，公司被查封、人員被下獄，令人痛心至極。

我國國會在制度上除了立法委員之外還有許多其他相關成員參與運作，因此，就算關門開秘密會議，仍不足以保證能牢靠地保守秘密，每一起洩密案，或因黨派利益，或因國族認同分歧，或因國會議員專業素養不足，行為輕率而釀巨大危害。

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照理而言，一位國會議員不應注意著行政機關提報的敏感細節，也就是說，一個立委的正確職能，是要在本身的專業領域，關注重大且廣泛的政策議題。因此，在這樣的基礎上，就以外交國防委員會而言，我人建議，日後國防部所提供特別審閱的機敏資料，應可由主官單位事先過濾，有限度的和國會分享細部與不可辨識的機敏資訊，以免因國會相關自律不足，導致國家重大傷害。

先進民主國家的國會運作，以「常設委員會」為中心，委員會的立委組成應採「資深委員制」，才能體現這個委員會的專業作為。但我國立法院未採取資深制，卻是由各政黨黨團支配，導致各委員會的專業性備受質疑。這次的外交國防委員會某立委疑似洩露國防機密，已進入訴訟程序。盼藉此震撼教育，讓朝野各政黨領袖深思提名國會議員的素質及問政能力，尤其各政黨協調出線的專業委員會委員，務必考慮其資歷及專業。

「全球政府國防廉潔指數（GDI 2020）」的前次評鑑，在「國防政治層面的貪腐風險評估」方面，國際評核人就質疑我立院國防相關立委的專業性不足，並指出可能隱含有貪腐風險！這問題只有立院各黨團能自我改進，也是國防部門無法介入改善的難題！

（作者是政府國防廉潔指數評鑑諮詢委員）

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