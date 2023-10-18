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自由廣場》國造潛艦的路不會白走

2023/10/18 05:30

◎ 陳冠霖

潛艦在國防上極為重要，但台灣一直很難取得。因為中國的打壓，具備生產潛艦能力的國家多不願意銷售給台灣，台灣不得不走上自製潛艦這條道路，背後還是有許多困難等待台灣克服，本文以澳洲的例子說明自製潛艦的困難，盼民眾了解這樣的成果得來是多麼的不易。

澳洲在1978年構想自製潛艦，但礙於孤懸於南半球，地理環境特殊，需要能長途航行的潛艦，在那個年代，能生產柴電潛艦的國家多數只有生產短程潛艦的經驗跟能力。多方考量後，澳洲選擇與瑞典合作生產新一代的柯林斯級潛艦。

當時澳洲只有翻修潛艦的經驗，瑞典也是首次將技術轉移海外，且潛艦的設計是用於水深較淺的波羅的海，所以兩邊的能力距離目標有一段差距。這使得後來柯林斯級在建造與服役的過程，遭遇許多大小不一的問題。例如為了牽就聲納系統而延長船身，連帶影響到推進系統的設計與噪音表現。以及作戰系統過於複雜而產生諸多問題，正式服役時已經落伍，最終不得不向美國尋求協助，將整組作戰系統更換。

柯林斯級從下水到形成有效戰力，前後耗費將近10年，但這樣付出不是沒有回報。在服役初期雖然存在許多大小毛病，卻在跟美軍的模擬作戰中，與美軍核潛艦幾乎打成平手，得到美方高度肯定，且澳洲下一代的潛艦服役之前，仍需由柯林斯級維繫澳洲的海上安全。澳洲在修正這些問題的過程中累積解決問題的經驗，改進了澳洲在專案跟風險管理上的表現，這些無形的資產在未來都會發揮重要影響。

澳洲沒有中國的打壓，與瑞典合建潛艦尚且遭遇這麼多困難，不難想像台灣自製潛艦的艱辛。但澳洲的經驗也告訴台灣，即使自製潛艦相當困難，仍然可以努力去達成。但最近有部分人士，僅就柯林斯級研發服役中遭遇到的挫折，就曲解成柯林斯級的建造計畫完全失敗，不僅違背事實，也似有意藉由此說法，阻礙台灣取得潛艦戰力。希望眼睛雪亮的國人理解事實真相，大力支持潛艦國造計畫。

（作者是研究專員）

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