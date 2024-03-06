自由廣場》（林保華專欄）國會只多一席，國民黨就想翻天

國民黨在立法院比執政的民進黨只多一席，就利令智昏，沉迷在「國會最大黨」裡，不了解這是選民被騙的險勝，反而以為已經拿到天下，可以為所欲為了。它的計畫就是要把台灣變天，才一個月工夫就花招百出。

國民黨的口號是「國會改革」，做出來的事卻是以「中國」黨來呼應中國共產黨對台灣的主權威脅。在國會質詢海巡署「撞船案」，完全迎合中共侵門踏戶的戰略部署：要台灣認錯讓出管轄權，根本不去追究那是一艘中共也要稽查的「三無」（無船名船號、無船舶證書、無船籍港）船隻，並且「越界」損害台灣主權與漁民利益。他們甚至想追隨香港，把保衛台灣的海巡署人員「送中」嗎？國民黨副主席夏立言更在這敏感時刻，突然奉召到上海拜見國台辦主任宋濤，附和他而在台灣監督民進黨，扮演「小弟」角色。接下來中配入籍問題，又與台灣國安有關，國民黨當然又站在中國立場上敞開大門。

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有腐敗傳統的牛鬼蛇神也在沉渣中浮起。馬英九的愛將林益世憑他的本事已經把他的貪污案拖了多年，如今覺得太陽出來了，竟要法官迴避，由其他「有色法官」判他無罪嗎？

有的新科官員也迫不及待顯示功夫，基隆市出動警察夜鋸東岸商場的門鎖。謝國樑市長一開始就表白自己是快樂有錢的中年人，暗指不會貪污，並污衊前市長林右昌並非如此。謝扮演自播主宣傳「此地無銀三百兩」瞞不過眾人眼睛，因為他有用贈送Gogoro電動機車來欺騙青年選票的前科，現在又想幹什麼？結果他的新合約曝光，廢除與NET的前合約，而以低價與新對象微風簽署新合約。而謝卻百般說謊，例如微風投資數據不合、變動權利金不合、也沒有媒體回饋金，可是合約長達二十年加十年，是工作勤奮，把後幾任市長的工作都做完？對記者提出他難以回答的問題，全推給市政府回答，而他則不斷製造新話題轉移焦點。為這些，他起初的記者會在國民黨黨部與立法院召開，暗示這些行為得到全黨與國民黨立院黨團的背書？國民黨支持他嗎？

至於國會緊急討論的食品安全議題，結果講不出西布特羅來自何方，柯文哲說是實驗室污染，台中市長盧秀燕沒有回答。罕見又非常珍貴細微的西布特羅（全台灣近兩年僅四業者進口累計不到一公克）怎麼會飛到豬肉上？查查四個部門還不好查嗎？頂多加上更早期進口部門。此事尚未結案，來自中國的致癌蘇丹紅辣椒粉大量入侵台灣，國民黨立委追究「祖國」產品嗎？

而所謂「國會改革」，原來是要樹立立法院高於行政部門的所謂「藐視國會罪」。國民黨藐視司法對貪官污吏與叛國嫌犯的追查，例如馬文君、楊文科，他們藐視司法獨立，卻要其他機構聽命於國民黨多一席的立法院，這不是毀憲是什麼？

上述種種，說明我們再不珍惜手上的選票，台灣前途危矣。

（作者林保華為資深時事評論員）

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