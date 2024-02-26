社論》從朝野食安爭議看台灣的危機

行政院長陳建仁上週五在立法院會專案報告食安問題，與部分不以科學標準為依據，只是訴諸情緒性攻擊，以博取聲量的在野黨立委，進行激烈攻防，堅定、理性捍衛食安政策與績效。依據行政院會的報告，截至二月二十一日，農業部已陸續檢驗上市前樣品七九三件，以及衛福部檢驗上市後樣品九十二件，除台中市驗出單一盒檢體含西布特羅，其餘皆未檢出乙型受體素，因此初步排除國內豬肉供應鏈受乙型受體素污染風險，認定台中市政府驗出西布特羅，為「單一檢體問題，而非系統性事件」。

食安事件引發在野黨的強烈炮火，在媒體、議會裡大肆渲染，企圖操作成執政黨不在意食安的無能形象，本是近年台灣政壇非理性抗爭的常態。此次食安報告本是國民黨、民眾黨的共同訴求，民進黨也接受，卻因民眾黨總召的個人英雄主義、不熟悉議事規則，硬是從中作梗，才導致報告延後三天；它反映本來標榜成為「關鍵少數」的民眾黨，在「三黨不過半」的國會生態中，確實擁有「成事不足、敗事有餘」的破壞能量，未來立法院的議事效率堪慮。如此的國會將會是賴清德上任後的重大挑戰。事實上，此次大選藍白合不成，輸掉了總統大選，卻在國會總席次上超越了綠營，因而彼此雖然在大選中種下芥蒂，卻得到了在立法院中彼此奧援的機會。而在「政治取代科學」、「仇恨取代理性」、「對抗取代協商」、「權謀取代願景」的架構下，藍白必然以國會作為二○二六、二○二八選舉反撲的舞台，不斷製造衝突、對立，國會可能成為社會動盪的根源之一。由藍白打著「國會改革」旗幟，爭取違憲擴權的「聽證權」、「首長同意權」、「藐視國會罪」、「國會特偵組」等，以及在食安問題上「竹篙鬥菜刀」式的胡鬧，可以了解對國會的疑慮，並非杞人憂天。

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其實，國會的喧鬧只是一端，更令人憂心的，許多藍白的抗爭論調，似乎與中共的口徑一致，殊途同歸，一旦如此氛圍瀰漫，將使台灣在抗中的路上，與西方陣營脫隊，陷於孤立。藍白對食安問題的抗爭，表面上似乎關心民眾福祉，但觀其脈絡、立論，卻與中共若合符節，從美牛、美豬到日本核災區食品、核廢水，甚至中共禁止台灣農產品輸入，反對黨都是一貫地指責民進黨政府，未敢對中共的蠻橫作為有任何置喙。此次台中市政府在豬肉中驗出西布特羅，儘管只有單一案例，近千送檢肉品別無檢出，但藍營一聞台中驗出瘦肉精，而且是毒性較強的西布特羅，精神立刻為之一振，充滿鬥志，馬上對民進黨政府興師問罪，直到真相逐漸大白，盧秀燕都想下車、翻頁了，眾藍營政客仍然亢奮過度，終於在立法院搞出一場自曝其短、自取其辱的食安秀。

深入檢視，藍營一直以來的食安標準幾乎跟中共如出一轍。中共反對美牛、美豬，並以核輻射污染為由禁止日本食品進口，並無科學論據，而是出於對美國、日本的仇恨情緒；另外，動輒禁止台灣農漁產品輸中，也是明顯針對不願接受投降式「九二共識」的民進黨政府。中國的反科學之舉是違反人性的，因此，有人發現以羊肉為主食的塔吉克去年大量進口日本和牛達到了三○四噸，與二○二○年相比，增加了六倍，其實是轉賣到中國，成為各大城市高級日本料理店的食材。此外，柬埔寨也是日本和牛進口中國的主要中轉地。而被中國以「不能消除核污染疑慮」為由，禁止進口的日本新潟縣「越光米」，以及日本的所有水產品，都有以「洗產地」的方式進入中國市場。然而中國官方對此卻睜一隻眼閉一隻眼，可見禁止的食安理由根本不成立，只是一種政治操作的方式。尤其，對台灣農產品的禁止輸入更是如假包換的經濟脅迫。幸而，被禁的台灣農產品積極分散市場，反而在美、日大賣，導致美國與日本已經超越中國，成為台灣農產品外銷的前兩大市場。而且日本也早成為台灣水果外銷的第一大市場。美、日的食安標準高於中國，台灣農產品在兩國受到歡迎，就足以證明食安無虞且美味無比。中國無理打壓台灣農產品，反而讓台灣被迫開拓市場，而且成績可觀，因禍得福。

台灣民主備受世界肯定，居亞洲之冠；但反對黨的抗爭名為監督、制衡，實質上卻往往升高為敵我矛盾，進行非理性對決，造成嚴重內耗。尤有甚者，思維邏輯又常與中共一個鼻孔出氣，例如在金門海域發生的中國快艇越界拒檢，翻覆釀成兩死事件，藍營無視我領海遭到中共侵門踏戶的國安問題，只是緊抓我方執勤是否出現疏失，一再質疑海巡署，隱然呼應中共對我所謂「暴力執勤」指控，進而大動作脅迫台灣，企圖將台海內海化的圖謀。由此可見，台灣生存威脅不僅來自於外部，也出自於內部，國人必須警惕這種裡應外合的威脅。

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