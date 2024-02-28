自由廣場》（李筱峰專欄）李天祿‧洪一峰‧張超英的二二八見證

二二八事件的歷史，歷經國民黨威權統治四十年的禁錮，直到李登輝時代才見天日，如今相關研究和回憶錄已蔚然可觀。但一些黨國「遺腦」不能忍受，試圖翻案，有說二二八事件是日本離開台灣前的預謀設計，有說是日本皇民思想的發作。

我近年常接到一位潘姓自稱台籍外交老兵的電子郵件，聲稱那些被殺的人都是暴徒，死有餘辜，他正在找證據證明他們的「罪狀」。依這群黨國遺腦的「內定結論」，則過去國民黨掩蓋二二八歷史，難道是在替日本和暴徒掩飾罪行？不通。

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與二二八當時人的相關回憶，已汗牛充棟，本文舉三位名人的回憶來看—外交家張超英在二二八事件時是初中生，他在口述回憶錄《宮前町九十番地》（陳柔縉執筆）中說：「家前中山北路上，每隔十公尺、廿公尺，就可以看見一個人死在那裡，有的已蓋草蓆。我家對面，有一個修理腳踏車的人『阿輝仔』，小時候，我的腳踏車都請他修理。他根本不是什麼流氓，阿兵哥去他家盤查，發現窗沿有用過的子彈，就抓走他。馬上押到雙城街那邊的田地上槍斃。我看見他雙手被綁、頭被砍的死狀。這種人間慘禍或許不該再說，但他的情況比很多人好，家人還知道屍首何在，可以收屍。」

布袋戲大師李天祿在回憶錄《戲夢人生》（曾郁雯執筆）中敘述，事件爆發五天後，他以為情況較穩定而恢復布袋戲演出。一位綽號「臭頭仔」的賭徒跑去看他的布袋戲，卻因半途聽不懂外省警察命令「停步」的北京語，沒停步，當場遭警察一槍擊斃，頓時又引起群眾沸騰。李天祿回憶：「我趕快把戲結束，收拾東西回家，從永樂座回大龍峒一路上邊走邊躲。就像現在警匪片一樣，子彈到處飛來飛去，我躲在電線桿後面交叉前進才敢走。」李天祿一位當刑事的姪兒，因身上帶有金飾，連同一批來台北遊玩而被懷疑的金礦工人一起被抓。李天祿回憶說：「總共十二個人被抓到大稻埕，排成一列讓阿兵哥檢查，一摸到我姪子身上那支短槍，馬上沒收，連他的金戒指、鑽戒、銀票、錶鏈、掛錶也通通沒收，然後把他們帶去在現在孔廟附近的軍隊審問，隊伍一走到巷口，就叫我姪兒跪下，隨後朝他的後腦開了一槍，當場把他擊斃。」

再看寶島歌王洪一峰的見證，他在《寶島歌王洪一峰和他的時代》（李瑞明執筆）回憶：「二二八，像我這年紀的人都看到、經歷到，也感受到了！…那時街上槍聲『砰砰磅磅』，家人叫我躲在床下不許動，但鄰居有人從床下被拖出來，在門口就被槍殺了。崛江町（在今萬華）那邊三、四個青年，只在屋前說說笑笑，沒做什麼壞事，三更半夜就一個個被抓上卡車載走，沒有回來。隔壁一位青年，清早被叫起來，走到大廳，就『砰』一聲，當著母親的面被打死，她是家裡的獨生子！祖師廟口幾棵樹，我親眼看見樹下伏著三、四具屍體，用草席蓋着。」

這類史料不勝枚舉，請問黨國遺腦，這些濫殺，是日本的預謀？是死有餘辜？還是你們不敢面對歷史？

（作者是台育大學名譽教授）

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