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自由開講》讚嘆韓國總統尹錫悅對國家的大愛

2023/05/09 09:49

◎陳啟濃

韓國總統尹錫悅最近的表現可圈可點，大大拉抬韓國的國際地位。除了跟美國有經濟軍事上的結盟，跟日本更是走出歷史情結，日韓軍事聯盟，共同抵制中共與北韓的軍事威脅。

尹錫悅成功扮演總統應盡的角色，讓此時此地的南韓站在民主同盟的一邊，他不計個人可能受到南韓保守派反日份子可能的反對，將個人的得失榮辱放下，全力為了國家的經濟發展與國家安全著想。

政治人物尤其是身居國家領袖的總統，是不該有個人的好惡情感，要完全以國家的立場來看待並規劃許多重大的國策。這樣的承諾是對選民的付託應該有的行為。

日本首相岸田文雄7日抵達南韓首爾，進行為期2天的訪問，這是岸田對尹錫悅3月訪日的回訪，象徵兩國睽違12年的「穿梭外交」步上軌道。（美聯社）

反觀台灣的親共政治人物，不僅不明究裡的喜歡中共，忘記了國共歷史上曾經有的教訓，還散播自己的喜好給全體台灣人，希望「兩岸一家親」，可以「永結同心」。當年在中國土地上的中日戰爭，卻是要台灣人要能永遠不放下當年中國人受到的苦難，保持仇日的精神狀態。

那些親共政治人物提到「二二八事件」，又希望台灣人不該常常「挖瘡疤」，「製造對立」，這只不過是「民變」，當時政府只是進行平亂。

忘記歷史的傷痛不可能，所以日本對華侵略，國府對台灣人的殘害，都不可能遺忘。然而我們是否應該學習韓國政治圈的認識時務的現實主義，為了現階段國家生存發展能做出正確的判斷，擬定出適切的國家戰略。

不要再任意挑撥民主陣營的情感，只為了投中共的喜好。台灣為了生存而不得不表態，就像韓國尹錫悅總統，做出正確的選擇，將歷史的情感暫拋一邊，不要繼續讓歷史傷痛發酵，分化台灣人的團結。

（教育人員）

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