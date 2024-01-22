自由廣場》（胡，怎麼說）選舉結果很「三小」– 三贏、三輸、三段亂！

◎ 胡文輝

我看這次總統及國會大選結果就是「三」字，所謂三黨不過半，其實就是藍綠白「三贏、三輸、三段亂」！

選舉結果映照出來的整體現象就是「很台灣」！

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台灣人既要有面子、表現氣魄與志氣，卻又三方不得罪、三方討好賣乖，三黨互相拉扯因而格局小小，都是三又小，所以用「三小」形容。總統給綠，象徵保台志氣；立院給藍白最大塊，可扯後腿，表示不放心；白黨就如一個最會說謊又愛哭鬧的孩子，選民卻賞給一大顆果果吃。

台灣選民給綠的賴蕭贏了總統、副總統，象徵大多數正港台灣人（不分族群含所有認同台灣的人），用選票表現自己是個有志氣、有骨氣的人，即使中國加大軍事暴力施壓，台灣選民用選票表示抗中保台最優先的，佔了四成以上的最大比例。

台灣選民同時給藍的國會最大黨地位，把「扯後腿」的力量給藍營，顯示台灣對中國施加訊息戰、認知戰的戰爭恐嚇，仍表露擔憂、不放心與恐懼，讓親中舔共的藍＋白國會席次過半，扯綠營後腿足足有餘，希望藉扯後腿、半下跪讓中共稍安勿躁！

台灣選民也給最會說謊的小孩—白黨，大大糖果吃。柯文哲選總統得到三六九萬票（廿六．四六％），民眾黨不分區立委三○四萬票（廿二％），立委八席，政黨補助款加總統選票補助款進帳逾七億。吃到大大的糖果，卻怪東怪西，沒證沒據亂誣作票，如此白亂又白爛，欠打屁股？或嫌票太多？

再看三黨三輸三贏。綠營，先算贏的，總統、副總統由賴清德、蕭美琴當選，算贏；政黨票第一高，也算贏。再算輸的，失去立院過半、第一大黨不保；總統、副總統得票率才四十％，雖贏第二的侯友宜九十二萬多票，但沒過半又輸青年選票也算輸。

藍營，輸掉總統，那就是輸了；立委也沒過半，小輸加一。贏的部分，逼綠營失去過半、跌為立院老二，還有中市、桃市大有斬獲立委席次，讓綠營未來再逆襲困難重重，也算藍贏。

白營的輸與贏，贏的就如前述的選票數與錢的進帳（公款＋政治獻金水漲船高）。輸的部分就是俗話說的，一個謊要用更大的謊來圓，白黨過去說話不算話、無誠信案例太多，未來恐怕要以天大地大的謊，才能圓過去的謊。

至於選後三段亂，首段亂就是一月十三日選出到二月一日新立委就職前，為立院正副龍頭之爭大亂鬥，群魔亂舞、各顯魔通，抬面下有無利益交易？需等選後的蛛絲馬跡。二段亂是二月一日到五月廿日，新立院、舊總統、舊閣揆及內閣，藍白立委藉機興亂的風暴隱隱欲發，綠委成了少數黨，恐怕無力回天。三段亂則是五二○新總統及新閣揆、閣員上任後，馬上面對朝小野大的立院，「百廢不舉」、「百舉俱廢」亂局將出現。

（作者為資深媒體人）

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