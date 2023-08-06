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自由廣場》郭台銘焉能不參選？

2023/08/06 05:30

◎ 張國財

郭台銘參選二○二四總統的態勢，愈來愈明顯。

商場上霸氣慣了的郭董，如今放下身段，低聲下氣、陪笑又哈腰、自責又道歉，卻仍連續兩屆拿不到中國國民黨的總統參選門票，心中挫折，可想而知。

站在郭董立場：論統御領導能力、決策魄力、國際觀，及所謂的「兩岸關係」⋯，不論是主觀自信或客觀評價，哪裡不如四年前的韓國瑜和今天的侯友宜？兩度鎩羽而歸，豈能吞下這口氣？兩度當家的朱立倫主席口口聲聲「郭董是藍營重要資產」，但資產兩字，換成白話不就是金主、搖錢樹？

想當年，中國國民黨中央發不出薪水，二話不說，無息借款四千五百萬應急的人，是阿銘；郝龍斌台北市長任內的上海世博台灣館與台北館，藍營募集的十億，其中六億五千萬是阿銘捐的！對中國國民黨大手筆「奉獻」，有誰追得上老郭的車尾燈？

這兩筆，四千五百萬借款、六億五千萬捐款，因不是政治獻金，收授雙方都不虞吃上違反選罷法的官司，真相才會攤在陽光下。此外，在連戰、馬英九、朱立倫、韓國瑜選總統時，郭又怎會一毛不拔？如今被見棄，郭董午夜夢迴能不痛心疾首 ？出錢最多、參選卻無份，中國國民黨是將阿銘當凱子？

愛秀「帽子戲法」的郭董，在台灣把國旗帽戴好戴滿，今年兩度訪美，也戴上繡著台美兩國國旗的帽子趴趴走，但郭董二○一三見習近平時卻「忘了」戴上國旗帽，這又是為何？大家看懂了沒？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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