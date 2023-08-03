繼南投縣議長何勝豐（右圖）宣布退出國民黨之後，彰化縣議長謝典林（左圖）也跟進退黨，他們對國民黨徵召侯友宜選總統不滿，力挺郭台銘的立場不言自明。（資料照）

記者陳杉榮

繼南投縣議長何勝豐宣布退出國民黨之後，彰化縣議長謝典林也跟進退黨，他們對國民黨徵召侯友宜選總統不滿，力挺郭台銘的立場不言自明，假設郭台銘參選總統，傳出還會有好幾位國民黨的正副議長退黨，朱立倫的「在野大聯盟」、「非綠大聯盟」還沒組成，藍營的「挺郭小聯盟」快速成軍，這對急著喊「下架民進黨」的朱立倫和侯友宜而言，真是莫大的諷刺！

國民黨到底有幾個正副議長要退黨支持郭台銘，其實對廣大台灣選民來說，一點意義都沒有。台灣各縣市議會的正副議長在地方當然有一定的影響力，但他們的社會形象自有不同的評價，在國民黨長年的黨國體制圈養之下，「黑金」曾經是地方議會的底色，正副議長對地方選舉或許舉足輕重，總統選舉要是有黑金正副議長相挺，反而是更大的選舉包袱，陳水扁在公元二千年擊潰宋楚瑜，就是鮮明的例證。

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侯友宜接受朱立倫徵召，民調一直排名老三，毫無勝選氣勢，不要說「下架民進黨」，連黨內十八路諸侯都無法壓制，大亨郭台銘怎麼會臣服？郭董擁有龐大的財力，這對過去需要黨產挹注輔選，「有奶便是娘」的藍營基層政治人物來說，有致命的吸引力，朱立倫的國民黨不過是一個破落的大戶，郭台銘則是擁有龐大財產的員外，議長們又不談崇高的政治理念，更不要說什麼主體意識台灣前途，在郭董最需要基層支持的時刻，逢低買進，「追隨郭董」，他們自認為這是明智的選擇。

話說回來，總統大選這麼大的局，幾位縣市議長的動向根本無足輕重，侯友宜過去和國民黨的「黑金」保持距離，這是他的堅持，也被多數國人肯定，他並沒有因為選舉，和黑金政客稱兄道弟，在一個追求政治品質的國度，侯友宜的品格理應受到尊重。而這些藍營的議長退出國民黨追隨郭董，本身就不太在乎國民黨的黨紀，「小金飛刀」可以嚇嚇羅智強、徐巧芯和游淑慧等人，對於混跡政治江湖已久的議長們，應該沒什麼效果。

依照政黨的規模和候選人的政績，照說侯友宜不應該淪為老三，但侯參選總統至今最大問題在於，「侯友宜」到底是個什麼樣的產品？黨外看不清楚，黨內也模模糊糊。總統候選人必須提出國家方向，擘劃國政藍圖，提升生活品質，帶領民主繼續前進，台灣總統還要能對抗威權捍衛主權，光喊「下架民進黨」、「誓死捍衛中華民國」這種口號，不如去參加廿世紀的新黨，當時的新黨口號喊得比誰都響，如今呢？侯友宜如果不能打出品牌，別說正副議長跟進退黨和郭董泡茶，對著國民黨大小聲都大有人在。

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