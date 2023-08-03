晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

新聞線上》議長退黨

2023/08/03 05:30

繼南投縣議長何勝豐（右圖）宣布退出國民黨之後，彰化縣議長謝典林（左圖）也跟進退黨，他們對國民黨徵召侯友宜選總統不滿，力挺郭台銘的立場不言自明。（資料照）

記者陳杉榮

繼南投縣議長何勝豐宣布退出國民黨之後，彰化縣議長謝典林也跟進退黨，他們對國民黨徵召侯友宜選總統不滿，力挺郭台銘的立場不言自明，假設郭台銘參選總統，傳出還會有好幾位國民黨的正副議長退黨，朱立倫的「在野大聯盟」、「非綠大聯盟」還沒組成，藍營的「挺郭小聯盟」快速成軍，這對急著喊「下架民進黨」的朱立倫和侯友宜而言，真是莫大的諷刺！

國民黨到底有幾個正副議長要退黨支持郭台銘，其實對廣大台灣選民來說，一點意義都沒有。台灣各縣市議會的正副議長在地方當然有一定的影響力，但他們的社會形象自有不同的評價，在國民黨長年的黨國體制圈養之下，「黑金」曾經是地方議會的底色，正副議長對地方選舉或許舉足輕重，總統選舉要是有黑金正副議長相挺，反而是更大的選舉包袱，陳水扁在公元二千年擊潰宋楚瑜，就是鮮明的例證。

侯友宜接受朱立倫徵召，民調一直排名老三，毫無勝選氣勢，不要說「下架民進黨」，連黨內十八路諸侯都無法壓制，大亨郭台銘怎麼會臣服？郭董擁有龐大的財力，這對過去需要黨產挹注輔選，「有奶便是娘」的藍營基層政治人物來說，有致命的吸引力，朱立倫的國民黨不過是一個破落的大戶，郭台銘則是擁有龐大財產的員外，議長們又不談崇高的政治理念，更不要說什麼主體意識台灣前途，在郭董最需要基層支持的時刻，逢低買進，「追隨郭董」，他們自認為這是明智的選擇。

話說回來，總統大選這麼大的局，幾位縣市議長的動向根本無足輕重，侯友宜過去和國民黨的「黑金」保持距離，這是他的堅持，也被多數國人肯定，他並沒有因為選舉，和黑金政客稱兄道弟，在一個追求政治品質的國度，侯友宜的品格理應受到尊重。而這些藍營的議長退出國民黨追隨郭董，本身就不太在乎國民黨的黨紀，「小金飛刀」可以嚇嚇羅智強、徐巧芯和游淑慧等人，對於混跡政治江湖已久的議長們，應該沒什麼效果。

依照政黨的規模和候選人的政績，照說侯友宜不應該淪為老三，但侯參選總統至今最大問題在於，「侯友宜」到底是個什麼樣的產品？黨外看不清楚，黨內也模模糊糊。總統候選人必須提出國家方向，擘劃國政藍圖，提升生活品質，帶領民主繼續前進，台灣總統還要能對抗威權捍衛主權，光喊「下架民進黨」、「誓死捍衛中華民國」這種口號，不如去參加廿世紀的新黨，當時的新黨口號喊得比誰都響，如今呢？侯友宜如果不能打出品牌，別說正副議長跟進退黨和郭董泡茶，對著國民黨大小聲都大有人在。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書