新聞線上》馬英九的國師、戰友、愛將

記者陳杉榮

馬英九昔日愛將羅智強先前倡議「政黨輪替大聯盟」，看衰侯友宜，黨紀處分蓄勢待發，他偃旗息鼓，此議胎死腹中；未料就在國民黨全代會正式通過提名侯友宜為下屆總統候選人，郭台銘磨刀霍霍，往參選總統的不歸路前進的時刻，「政黨輪替大聯盟」借屍還魂，馬英九的國師陳長文撰文公開向侯友宜喊話，要辦一場「在野大決選」。結果招來馬英九戰友、侯友宜競總執行長金溥聰的強力反擊。國師、戰友、愛將打成一團，這下真是有戲了！

羅智強和陳長文的「政黨輪替大聯盟」，和朱立倫在全代會及之前所提的所謂「非綠大聯盟」、「在野大聯盟」、「執政大聯盟」，看似類似，其實不同。若要對比考古題，就像是國民黨說「一中各表」，和洪秀柱的「同表一中」，這是完全不一樣的概念。「一中各表」強調國民黨的一中是中華民國，有其主體性，附帶在選舉時有騙票作用；洪秀柱的「同表一中」，喪失主體性，等同附和中共的「一個中國」，連騙票的功能都不復存在。

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羅智強的「政黨輪替大聯盟」，幌子是民眾黨的柯文哲，希望製造只要能推倒民進黨，就算柯文哲也沒關係的「假象」，為真正的主角製造「不在場證明」。陳長文不理會「不在場證明」了，他直接叫陣且說的明白，公開嗆侯友宜「若要選真的」，就要符合在野陣營「政黨輪替」（下架民進黨）的大潮流，公開宣布發起「政黨輪替大聯盟」，邀公正如韓國瑜者，舉辦侯、柯、郭「在野大決選」，勝者為正、敗者輔佐，在野聯合參選總統。

有如「一中各表」和「同表一中」，朱立倫倡議的「非綠大聯盟」、「在野大聯盟」、「執政大聯盟」，和羅、陳二人的「政黨輪替大聯盟」不同。朱乃以國民黨為主體，在徵召階段處理掉郭台銘，下階段希望能騙到柯文哲，然後一對一，取得對決賴清德的機會，屆時或許還有其他力量協助。但這項計謀並未完全得逞，徵召侯友宜，郭台銘並不買單，促融柯文哲也無進度，看金溥聰率直的跳腳可知，朱的算計連黨內都未能形成共識。

羅智強和陳長文的「政黨輪替大聯盟」，有強烈羞辱侯友宜的意味，是不是「省籍情結」作祟，明眼人看得清楚。總統民選後，繼承蔣經國的李登輝不算，歷來國民黨的總統候選人，包含連戰都算是外省籍，就算侯友宜再說一萬次他不是「藍皮綠骨」，高喊一萬次「誓死保衛中華民國」，金溥聰出面為他掌舵，他終究不是高級外省人的同路人。別說藍營十八路人馬各有所圖，單就馬英九的國師、戰友和愛將都莫衷一是，還有郭董秣馬厲兵，「大聯盟」這場戲有得玩了！

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