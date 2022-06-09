新聞線上》馬英九的媚中與三中

馬英九今年的六四紀念文章實在太過離譜，對於習近平當局的吹捧，對於台灣民主的汙衊，簡直「罄竹難書」。（資料照）

記者陳杉榮

馬英九今年紀念六四文章一貼出來，識者無不群起而攻之，罵他無恥者有之，罵他令人髮指者有之，高捧中國、惡貶台灣，「見人說鬼話，見鬼說人話」，反映的正是他的心情寫照。卑躬屈膝，仰望歌頌習近平先生，「建立法治社會的正確方向」；疾言厲色，痛斥民進黨政府執政，逐漸墮入「不自由的民主」。馬先生為何這麼說？不離化獨漸統要媚中，賤賣黨產愧三中。

馬英九紀念六四有著極為不同的兩張臉。擔任總統前，他砲轟中共武力鎮壓學生，改革開放形象毀於一旦，還有點反共的樣子。台北市長任內，他接見中國民運人士王丹，痛陳「天安門前肅殺流血，令人感慨落淚！」對於中共在國際上圍堵封殺台灣，他批判中共踐踏人權，是對台灣民意的粗暴踐踏，更是對台灣人民情感的最大傷害！

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馬二○○八年當選總統後，談到六四有如川劇變臉。他不但「肯定中國近十年來關注人權的進步」，還說「兩岸同屬中華民族，都是炎黃子孫」，雙方共同繼承先賢留下的寶貴文化遺產云云，對於六四的血腥鎮壓，閉口不談了。至於見王丹，門都沒了，擔心觸怒北京龍顏，「中華台北國馬後主」從此拒見王丹，其他民運人士一概閉門謝絕。

卸任總統後，不在其位不謀其政，本來六四也不關馬英九他家的事了，但是他今年的六四紀念文章實在太過離譜，對於習近平當局的吹捧，對於台灣民主的汙衊，簡直「罄竹難書」。他略過中共一黨專政，刻意歌頌推崇習大大依法治國，難怪立委嘲諷他成了國台辦。他貶低台灣，痛罵民進黨執政，台灣淪為「不自由的民主」，列舉一些不入流的「網路文酸」事例，差點讓人誤以為台灣淪入鐵幕。他還說，國際輿論上似對這些戕害台灣民主自由的舉措視而不見，「我卻深以為憂」。

今年經濟學人公布的世界民主指數報告，台灣全球排名第八，自由之家評比台灣的自由度九十四分，中國只有九分，國際輿論對台灣非常關注啊！馬批評台灣「不自由的民主」，根本就是指鹿為馬。馬英九媚中，似有求於習近平，有待追索。他也是賤賣三中黨產的主要被告，三中交易案還在審判中，台灣民主正在突飛猛進，法院不再是國民黨開的，馬英九當然「深以為憂」。

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