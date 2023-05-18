新聞線上》王世堅大戰羅智強的想像

記者陳杉榮

國民黨主席朱立倫徵召侯友宜參選下屆總統，賴清德和侯友宜爭霸的大勢底定，但攸關「完全執政」的立委選舉也很重要，面對國民黨的進逼、民眾黨的分票，以及共產黨介入大選的攻擊，想延續執政的民進黨要維持現有的立委席次，可說是「不可能的任務」，面臨中南部席次可能失守，中北部難以搶攻，奇兵出擊，是個不錯的想像。

若出現王世堅大戰羅智強，將會是台北市有史以來最有看頭的一場立委選戰。（本報資料照）

以台北市大安區為例，這是天龍國中的天龍國選區，是深藍的鐵票大本營，泛藍視大安區為禁臠，根本不把民進黨放在眼裡。本屆大安區立委林奕華轉任台北市副市長，她藉由立委不用補選的任期巧門，「沒收補選」，省去了為補選者扛轎的力氣，民進黨除了吼叫兩聲之外，不僅拿她沒轍，迄今提不出人選，也看不出誰是有力的挑戰者。

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國民黨在大安區風光地舉辦立委初選，透過民主程序，最後是知名度最高、爭議性最大的羅智強出線，依照現有生態，既然沒有對手，「羅智強篤定當選」。民進黨把大安區列為艱困選區，若照規矩應卯提名，只能陪榜，「篤定落選」，如果想在大安區一戰，就要充滿想像，別出心裁，「打馬悍將」台北市議員王世堅，將是可以和「馬英九心腹」羅智強一戰的不二人選。

王世堅爭議性大，知名度高，老練又率真，嗆東嗆西，伶牙俐齒，雖然渣男花心，但誠實面對各項批判，他很會作秀創造議題，捍衛本土核心價值，對上反綠大酸民羅智強，來一場「諸葛亮罵王朗」，保證精采又叫座，捲起風潮，可以讓天龍國死氣沉沉的立委選情，風雲變幻，拿下大安區，誰說不可能？

許多人都認為王世堅在民進黨的立委初選打敗何志偉，獲得大同區的提名，要他轉戰大安區是不可能的事情。政治難道都要一板一眼嗎？戰將不能尋找戰場嗎？王世堅先前曾嗆過要轉戰中正區，後來挑戰大同區，如果他自動請纓，到大安區力戰羅智強，有何不可？調兵遣將，貴在靈活，墨守成規，兵家大忌，民進黨中央會腦筋急轉彎嗎？當然現實上可能性很低，但若出現王世堅大戰羅智強，將會是台北市有史以來最有看頭的一場立委選戰！

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