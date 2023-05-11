新聞線上》侯友宜反對什麼台獨

新北市長侯友宜。（記者闕敬倫攝）

記者陳杉榮

國民黨呼聲最高的總統候選人侯友宜在議會答詢，表態「台獨沒有法律依據，我反對台獨」，他迴避習近平也反對台獨的提問，強調只回答「內心的價值」，這個答案當然是說給北京聽的，統派對他的說法，大加讚賞，但也有人認為侯「去台灣化」的政治路線，將越走越窄，而且「台獨」的定義早已質變，最終不免陷入中共的羅網之中。

侯友宜說我們是中華民國憲法，台獨沒有法律依據，這其實是一種匠氣，而非一種格局，他小心翼翼地回答，不過是為了避免失誤，尤其在國民黨中央尚未正式公告徵召人選之前，需要和反對台獨的黨主席朱立倫同一陣線。國人要問的是，侯市長對於台獨的理念和定義，了解多少；對於中共的戰略戰術，了解多少；他對美歐民主聯盟捍衛的國際秩序，了解多少。

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「台灣獨立」在戒嚴威權時期是政治禁忌，是叛亂罪，民主化之後，台獨是言論自由和政治主張，現在的「台獨工作者」，不論是務實的或務虛的，就和路人甲一樣，一點都不特別。在國際上，國際公認台灣是獨立於中國之外的國家或政治實體，台灣問題不是中國內政，維護台灣現狀是維持國際秩序最重要的一環。也因此，「台灣獨立」和「中華民國」是一體兩面，除了極少數統派之外，極大多數捍衛民主憲政秩序，堅持自由生活方式的台灣人，本質上都是「台獨工作者」，民進黨支持者是，國民黨支持者是，韓粉自己不知道，在中共眼中，他們也是台獨。

一九四九年，中國共產黨建立了中華人民共和國，獨立於中華民國之外，算是「共獨」。跑到台灣的蔣介石，拿著中華民國的國號「借殼上市」，沿用至今，三次政黨輪替，中華民國是許多人國族認同的圖騰，也是台灣最大的公約數，這是既存的事實。國民黨過去對台獨的定義，已經走入歷史，侯市長所謂「台獨沒有法律依據」，根本多此一舉。

中國採取擴張主義，想要改變國際秩序，編造了所謂的「台獨問題」，聲稱堅決反對「台獨分裂活動」和「外部勢力干涉」，其實就是併吞中華民國以及爭霸美國的代名詞。什麼叫作「台獨」？由中共中央台辦滾動式定義，習近平政權將「台獨極大化」，台灣獨立建國聯盟是台獨，民進黨蔡英文政府是台獨，中華民國主權獨立是台獨，連美國和台灣發展關係也是助長台獨。侯友宜到底反對什麼台獨？「好好做代誌」之餘，請他「好好想一想」。

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