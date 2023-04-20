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新聞線上》朱立倫賣什麼碗糕

2023/04/20 05:30

國民黨主席朱立倫（記者張嘉明攝）

記者陳杉榮

鴻海集團創辦人郭台銘前天召開記者會，拜託國民黨給他三十天的時間，再來決定總統候選人，彷彿復刻四年前的場景，當時郭董拜託小老弟韓國瑜，希望韓不要選總統，讓給他，「就算大哥拜託你了」。野心很大的郭董有求於人時，姿態很低，國民黨的徵召採密室作業，黨主席朱立倫掌握提名權，有「換柱經驗」的朱主席最後會作何決定，別說郭台銘，連侯友宜也沒把握。

為了二○二四總統大選，國民黨可是處心積慮，朱立倫更是精心布局。當然啦！中共當局也是步步緊盯，假設是國民黨勝選，在「一個中國」的原則之下，國民黨可以為「祖國統一」做出重大貢獻；假設民進黨主政台灣，「民主對獨裁」，必須面對美國為主的民主聯盟，民族主義的話術騙不了台灣人，協助國民黨「打擊台獨當局」，成本最低。

朱立倫年初指派副主席夏立言訪問中國，打「中共牌」希望有助國民黨選情。只是中共看到美台關係升溫，蔡英文過境訪美，即使安排馬英九赴中祭祖高唱復興中華，戰略定力還是破功，動用大批機艦對台軍演，國民黨的期待付諸流水，朱的支持度未見起色。但朱立倫畢竟是和習近平見過面的國民黨領導人，罵起民進黨高呼反台獨相當流暢，比侯友宜老練多了。而且朱和訪台的美歐政界人士也保持密切接觸，延續「親美路線」的門面保溫。

再看國民黨的徵召三段論，第一階段黨內整合，黨秘書長黃健庭不諱言侯友宜最強。第二階段的泛藍整合，他說侯友宜和郭台銘都強，國民黨立委則在郭董記者會後直說，「就算給郭卅天，也改變不了什麼！」郭董還覺得他有拚？第三階段團結非綠陣營，組成「非綠大聯盟」，加入柯文哲等人，刑警出身的侯友宜真的認為他能掌控大局？

侯友宜的聲勢已慢慢下墜，朱立倫可從來沒有說自己不選。朱的歷練完整，假設辯論，侯絕對不是朱的對手。八年前國民黨曾演出「換柱大戲」，歷時五個月，二○一五年十月十七日「閉幕」，當天國民黨臨全會以舉手方式表決通過總統提名廢止案，活生生把「一中同表」的洪秀柱拖下舞台，換馬英九的儲君朱立倫上場。現在才四月，挺侯者何必心急，朱主席的「非綠大聯盟」賣什麼碗糕？只有他心裡清楚。

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