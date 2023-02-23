社論》國民黨的三國演義

初選辦法拖到三月四日南投立委補選後，「大局條款」媒體言之鑿鑿，幾筆勾勒出黨中央鞏固朱立倫的輪廓。去年地方選舉，國民黨形勢大好，宮廷戲碼隨之而來。郭台銘一冒出頭，國民黨有人稱他「黨內仇恨值最高」。民進黨倒是雜音漸退，蘇貞昌也公開力挺賴清德。於是，初選大戲的精彩度，國民黨比較有看頭。

郭台銘，企業性格使然，常把起跑點當作終點。郭、王會談，動作很像鳴炮啟程，但也激起黨內的新仇舊恨。當年，郭董進出國民黨，「年輕氣盛、一時衝動」，同舟不共濟，最後撕破臉，痛罵國民黨的分贓與腐朽文化。這回，朱立倫戰功在手好整以暇，反正郭董負氣出走咎由自取，上策是根本不給他門票。郭董也不是省油的燈，動心起念就不會無疾而終，所謂的絕對沒有「郭柯配」，是否也不排除先禮後兵的暗算：若無法回鍋初選，不排除披民眾黨戰袍？郭、柯，二○二○、二○二二本來就有合作經驗。郭台銘，侯友宜，如何合縱連橫，也時有繪聲繪影。

請繼續往下閱讀...

佔據黨中央制高點，得以制定遊戲規則，堪稱朱立倫的主場優勢。這次，朱立倫的自我定位，看來是「台海和平掮客」，台美中通吃。他的團隊持續經營國共關係，凸顯北京無法接受民進黨，郭董也很久沒聽聞有去中國了，侯友宜則謹守新北市政。去年八月圍台軍演，最近中美戳破氣球，夏立言不畏人言中國行，朱立倫毫不避諱是自己的傑作。而宋濤表示：願在九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與中國國民黨加強交往，也歡迎綠營人士到訪大陸。言下之意，朱立倫為首的國民黨，符合此一條件。猶記去年六月，朱立倫在美高談闊論，九二共識是「沒有共識的共識」。合理推論，他對華府、北京可能有兩套交心說辭，目的是把自己塑造成大小三角的最佳「掮客」，只是終極銷售標的不明。

連戰日前新書發表，一河之隔侯友宜缺席，人道是三一九槍擊案，侯時任警政署長，讓連留下心結。侯友宜的意識形態較淡，二○一八當選新北市長，始終與韓流保持距離，因此二○二○羽毛無傷。由此累積的民氣，當然要付出代價：深藍不把他當作自己人。偏偏，二○二四黨內初選，深藍選票不可或缺。是以，侯友宜也有向許歷農祝壽之舉。按照侯友宜向來的政治路數，提出擄獲深藍政見，應當不是主軸。比較可靠的途徑，叫做黨中央徵召，而這，繫於更想參選的朱立倫。朱是侯的政治貴人，後者從下屬升格諸侯，兩人從此若即若離。國民黨最大諸侯，二○二四動見觀瞻，迄今一副置身事外。對於外界的好奇提問，他的回答總是「韜光養晦、明哲保身」調調，令人聯想到「菜根譚」的「事事留個有餘不盡的意思，便造物不能忌我，鬼神不能損我」。對於國家認同、台美、兩岸、地緣與全球議題，則打太極拳，品牌尚欠明朗。有朝一日，牽涉台灣未來的重大議題，侯的掌握程度、思考成熟度，從他正式加入戰局，立刻就會受到嚴厲檢驗。王金平說，「現在最強人選、未來未必一定是最強」，不知有何玄機。

二○一五至二○一六，朱立倫曾任國民黨主席，有過轟轟烈烈的換柱風波。二○二○，蔡英文連任成功。二○二一年底，朱立倫又重操黨主席舊業。這次，朱立倫顯得更為老到，尤其在二○二二地方選舉，一舉打趴民進黨。一年多來，功大於過，二○二四「論功行賞、捨我其誰」，人之常情，不難理解。二○二○之後，郭董對國民黨斷捨離，這次想強勢回歸，難謂理直氣壯。另一方面，當年被換柱的主角洪秀柱，在深藍不無號召力，可能也會想報一箭之仇。上週她表達了「對侯友宜寄予深切的期望」，此話對朱立倫應該不很中聽。至於，趙少康、張亞中的表態，到底會卡到朱還是卡到侯，且拭目以待。

重蹈覆轍，民進黨的二○二二不下於二○一八。儘管國際一片按讚，小英國內威望大傷，對一年後的大選實非福音。綠營忙著從地上爬起，藍營頭面人物躍躍欲試，一黨歡樂一黨愁，柯文哲也有一本難念的經。向來，民進黨跌落谷底，往往激發團結，全力最後一搏。藍營，一旦處於順風，要角便爭風吃醋，二○一八韓流當道猶且如此，二○二四認定對手欲振乏力，更令人易生贏了初選就當選的猴急。殊不知，國民黨內鬥內行，加上地緣動態驚濤拍岸，乃至對岸強國夢目無國民黨，一年之後的世局與民意，誰能笑傲江湖，誰能鐵口直斷？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法