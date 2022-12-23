社論》台灣民主未竟之路

當檢方以其參選過程牽涉賄選，提請當選無效之訴，國民黨中央居然聲援，並批民進黨濫用司法。選前開除，選後相挺，立場轉彎，馬腳也露出。圖為國民黨14日舉行中常會，由主席朱立倫主持召開。（資料照）

九合一選舉落幕，國民黨勝選，民進黨挫敗。本月廿五日各直轄市、縣市議會議員就職後舉行正副議長選舉，預料多數縣市將由國民黨主導。不過，根據國民黨各縣市黨部提報黨中央的正副議長提名人選，至少有四人過去有涉足黑道或涉及暴力事件的紀錄，其中三人還曾被提報為治平專案對象。數度強調排黑立場的國民黨聲稱，黨中央尊重黨團自主，全力支持各黨團決議人選。按其邏輯，這個最大在野黨只能選擇被動接受，放任基層民主黑影幢幢。矢言重返執政的國民黨，改革步伐依舊停滯。

直轄市及縣市議會的正副議長，代表該縣市的議會，等於引領著基層的民意。然而，翻開這些提名人的爭議紀錄，有出身幫派堂主，過去曾因從事棄土場生意而恐嚇廠商，被以環保流氓犯罪集團起訴且判刑。也有因涉嫌暴力介入農會選舉而被提報治平專案對象。而最離譜的，莫過於曾為某縣議會議長，無視國民黨開除黨籍仍執意參選並當選縣長，他還嗆黨中央「誰比較黑很難講」。參選過程，國民黨籍前縣長與縣議員均力挺，黨中央卻黨紀輕放，給了國民黨最大的難堪。然而，若非國民黨長年的支持、滋養，焉能有反噬之能。

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可議的是，當檢方以其參選過程牽涉賄選，提請當選無效之訴，國民黨中央居然聲援，並批民進黨濫用司法。選前開除，選後相挺，立場轉彎，馬腳也露出，黨內盛傳在黨紀問題，黨中央最後可能會讓其「衣錦還黨」。國民黨長年依恃派系、黑道組織力量，控制地方，肇因其早年外來政權屬性，統治正當性不足，而給予利益、庇護，換取政治支持。即便國民黨已是在野黨，在地方政治上依然能夠盤根錯節，較民進黨更優勢。不過，沒了中央執政權的國民黨，少了資源分配的主導權力，更受制地方實力派。當國民黨批民進黨「黑道治國、黑金治國」時，其實是用一根手指向別人，卻有四根手指在指向自己。

民進黨這次敗選，部分原因指向黑道亦存於黨內。面對質疑，行政院會上週通過「公職人員選罷法」與「總統副總統選罷法」修正草案，列國安犯罪、「黑金槍毒」的重大犯罪、賄選與重罪重刑四大類型犯罪者經判刑定讞，不得參選。黑道染指政黨，「漂白淨身」，並擴大黑金勢力，關鍵在於政黨的處置方式。民進黨以排黑修法，回應指控。另在中常會上通過「反黑金條款」，明定正副議長選舉，議會黨團與議員不得決議支持具有黑金背景的人選。反觀國民黨，睜一隻眼、閉一隻眼，以為擴大地方實力，實則傷及政黨形象，並被利用為「遮黑布」。基層民主遭腐蝕，民主體制難健全。放眼全世界主要民主國家，黑道參政都是絕對禁區。朝野不僅應合力修法，完善民主未竟之路，更應主動經由政黨內部機制，對黨公職具黑道背景者，先行自清門戶。

中共要併吞台灣，黑道進入政治，亦是滲透管道。台灣若干小黨，領導階層就是黑道出身，以政黨身分為掩護，拿著中共資金，在台招兵買馬，甚至用暴力手段，充當政治打手，公然呼應「祖國統一」。殷鑑不遠，中共壓制香港的自由，黑道扮有相當角色。結社自由固然是憲法保障的人民權利，但不能濫用，更不能反過頭來消滅保障人民自由的體制。對於這些結合黑道的紅統勢力，政府至今仍難以遏阻。除形成治安隱憂，以中共在台代理者招搖過市，也構成台灣民主秩序的不安定力量。

台灣民主發展至今，雖為國際社會肯定，但也面臨嚴峻挑戰。中共豢養的暗黑力量，伺機顛覆我們的民主價值與生活方式。過往台灣每逢大選，中共總是隔海恫嚇，結果反而更加鞏固民主的力量。但最近幾次大選，中共則隱身幕後，利用台灣活躍的媒體與網路社群，大量培植協力者，操弄各種錯假訊息，進一步製造我們民主的內訌、內亂，甚至造成民主內戰。蔡政府雖盼強化民主防衛機制，但成效有限。二○一八年九合一選舉，境外與內部的資訊戰攻擊，達至高峰。這次九合一選舉，更有系統擴大認知作戰。最近抖音問題，說明中共早鎖定青少年世代。若黑道參政是在操控政治行為，那認知作戰就為了改變大腦思考，加強法制消弭影響，這是民主未竟之路，朝野主要政黨應合力完成，切莫自以為得利任由其滲入，而終遭反噬。屆時紅黑背景者登堂入室，我們的民主，難以再前進，將只有倒退。

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