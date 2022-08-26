社論》歹戲拖棚的傾中之舉

中國發動圍台軍演，國民黨卻在這時間點派出副主席到中國，遭外界強烈批評。從八月十日抵中至今，已超過兩週，期間黨中央被問到是否會面中共高官，總支吾其詞、模糊以對。直到被揪出，訪團成員以視訊方式出席中共主導的兩岸研討會，席間中國國台辦主任大談祖國統一、不可抗拒。外界赫然發現，國民黨稱此行「不會見所謂高官，也不會談及任何政治性議題」。原來是以視訊方式，替共產黨搭建舞台，讓其大放厥詞，並遂行對台恫嚇。

國民黨訪問團前天再與中國海協會長餐敘，根據黨中央發出新聞稿稱︰「第一要務就是傳達台灣民眾對於大陸軍演的不滿與憂慮」。這話說得很技巧，是「傳達台灣民眾」。那國民黨自己的態度呢？當著中共要員，還是隱晦不明。可笑的是，北京以軍演施壓台灣，民眾不滿與憂慮，是任誰都知道的情況，試問有誰被刀槍恐嚇還會高興。居然還要有勞國民黨人去「傳達」，多餘之舉顯得刻意。另還談到中國對台經貿報復，例如表示「暫停輸入若干產品」、「ECFA早收清單可能遭取消的傳言」等，「影響廣大的農漁民與中小企業的生計」。這些現象，原就是中共逼台所欲製造的效果，國民黨人聲稱傳達憂慮，不就正好告訴對方︰「威嚇這招有用」。國民黨姿態擺低，這些話聽在北京耳裡，更像「來求和的」。

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國共鋪陳，看出在軍演的武戲之後，緊接登場的文戲，就是繞過蔡政府，北京策動台灣的在野政黨，「代表基層民意」赴中，傳達「緩和兩岸關係」的求和之聲。這既分化台灣朝野，弱化團結抗中之勢。同時向國際宣告，蔡政府選擇與美國等民主國家的同盟立場，但內部仍有其他政黨走不同道路。而一旦台灣對中國整體態度有所鬆動，將進一步牽動美國、日本等國家對台的支持力道。北京以台灣為第一島鏈突破口，影響所及，勢必擴及印太地區的穩定。中國以美國眾議院議長裴洛西訪台為藉口，發動高強度的軍演，在面對國際撻伐、形象一落千丈之際，國民黨正好扮演替中共解套的角色。果不其然，國共餐宴後，北京隨即宣稱，當前台海形勢陷入緊張動盪，「採取的相關反制行動是捍衛國家主權和領土完整、遏制打擊『台獨分裂和外來干涉』的正義之舉」。何況，這段時間中共亦持續軍演，並且軍機、軍艦擾台不斷，完全打臉國民黨的傳達之舉。

國民黨向政府報備組團赴中，正是中共圍台軍演的首日，當天並發射十一枚東風彈道飛彈，部分飛越台灣上空，還有五枚落於日本專屬經濟區，展示反介入，以阻區域國家援台。國共挑選的「黃道吉日」，說明這絕非國民黨所稱，已籌劃多時，更像配合軍演時程的安排。國民黨人與少數台生、台商會面，不具立即性，也能以視訊方式為之。所以急著赴中，無非搭建平台，而讓「中共的聲音能入台」。至於國民黨主席聲稱「親美、友日、和陸，缺一不可」，這話乍聽沒問題，但放在國際現勢，就是脫離現實。當美日均面臨中共軍事擴張壓力時，台灣須堅守第一島鏈的防衛鞏固之責，此時並無玩弄平衡以左右逢源的空間。我們要保有民主生活，如蔡總統所說︰「和平不可能建立在敵人一時的善意，更不是依靠敵人的施捨」。國民黨人與其乞求共產黨不要軍演，更應該回頭與國人站在一起，並支持國軍，展現朝野團結的合作力量，軍事威逼無用，這才是真正需要傳達給中共的聲音。

國民黨中央表面說要看重美日關係，但聽其言，不如觀其行。這兩個星期多的歹戲拖棚，外界看到更多是為了掩護傾中之行。黨中央以為去趟中國，就是兩岸對話或化解緊張，實則被中共用來反宣傳，對台軍演就是有用。國民黨人該向對岸反映的，不是憂慮軍演的示弱之舉，應當面傳達黨中央「支持裴洛西議長的訪台」，或起碼委婉說明台灣的主流民意支持其造訪。然而，國民黨不提裴洛西，閃躲中共發動軍演的託辭，難道是間接傳達附和中共之意？這般行徑何來的親美，或親民主自由？裴洛西來台，中共除一邊對台軍演，也趁機對美國發動輿論與認知作戰，辯稱美國先掏空一中，動武為不得已之舉。以親美自居的國民黨中央，關鍵時刻配合中共演出，也形同幫襯削弱裴洛西訪台的正當性。嘴巴上講要撕去親中賣台標籤的國民黨人，卻屢屢反其道而行。

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