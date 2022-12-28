社論》蔣萬安這個起手式

台北市議員25日宣誓就職，新任台北市長蔣萬安前往觀禮道賀。（資料照，記者方賓照攝）

棄北保竹，棄竹保北，國民黨、民眾黨的選舉操作，是不是蔣萬安當選的關鍵，現在已經不重要了。國、眾兩黨這種模式，會不會運用在二○二四，民進黨倒是有所戒備了。正式宣誓就職，蔣市長的最大話題，可能是副手林奕華。林立委已確定出任副市長，但上任日期延至明年二月。這種比較罕見的安排，遭外界質疑拖延、沒收立委補選。台北市議會國民黨團書記長秦慧珠批評，這種作法不少國民黨議員有意見，呼籲林立委馬上辭職、馬上就職，讓大安區立委補選。蔣市長則緩頰說，相信她未來會以政績回應外界檢驗。朱立倫說的更妙：不要再造成台北市又一場補選，不僅民眾辛苦也浪費公帑。剛卸任的柯文哲亦稱：此為兩難題目，若立刻辭職則須補選、勞民傷財。

浪費公帑，勞民傷財，機關算盡太聰明，根本是看不起選民的藉口。民主，如果搞到選舉都嫌麻煩，那跟專制有什麼兩樣？中國一黨專政，在他們眼中是省錢愛民嗎？剛剛結束的選舉，王鴻薇連任市議員，還沒就任便轉戰第三選區立委補選，這不僅是浪費公帑、勞民傷財，而且簡直是玩弄選民的感情。朱立倫，柯文哲，怎麼沒有批評王鴻薇，吃碗內看碗外！這次選舉之初，林智堅不是被藍白猛轟落跑嗎？蔣市長賞識林立委，多數人應該沒什麼意見，但是利用技術性巧門，令大安區少一個立委、副市長延遲上任，這是市民優先還是官本位？九合一選舉，國民黨十分風光，不到一個月就露出驕兵心態，這是把支持者用完即棄嗎？

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稍懂政治動力學的人都不難想像，一個政治人物的言行會產生延燒效果，通常不會只有對手陣營的使力，而是那種言行也在所屬陣營激起反彈，內外兩個巴掌才能打得響亮。二○二○與林奕華角逐立委初選的國民黨台北市議員王欣儀說，將近一年時間沒有在地立委，恐會變成對手及地方攻擊的點，國民黨二○二四年這席可能會很難打。初步看來，國民黨為林立委護航，動機好像出於二○二四的立委提名，而這個國民黨的安全選區，目前人選還擺不平，於是，這個選區、選民就成了犧牲品。話說回來，如果該選區多數選民逆來順受，兩年後還是聽黨的話，那也就足以解釋，為什麼國民黨做的心安理得了。

這個插曲，國民黨會不會受到傷害，很難說。不過，蔣市長可能要多注意一點，千萬不要重蹈馬英九的覆轍。二○○九，馬英九上任第二年，八月發生莫拉克颱風，中、南、東南部嚴重水災，馬英九到災區視察時，有災民哭訴全家票都投給他，但想見他一面好難，這位總統先生竟然回答：我這不是來了嗎？安慰從活埋救出的小女生，竟說：你可以憋氣兩分鐘真是不簡單！這種跟災民感受截然不同的心態，讓風光當選的馬英九民意好感度立刻跌落人間。當時，遠見雜誌的民調顯示，民眾對馬英九的整體表現，高達六十四．八％不滿意，這是他就任以來的最低點。事後回顧，他的蜜月期就在這個節骨眼結束了。

如今，九合一選舉慶功宴後，國民黨似乎都忘記馬英九這個小故事了。不論遲鈍或傲慢，國民黨、蔣市長的社會觀感，料想不會是大快人心。二○一八，韓國瑜過關斬將、轟動武林，市政尚未進入軌道，就騰雲駕霧選總統去了。北京也覺得時機成熟，習近平拋出一國兩制台灣方案，鐵腕打壓香港反送中運動。人算不如天算，二○二○，國民黨的勝果通通吐出來了。當然，歷史未必會重演，但驕兵必敗卻是不變的常理，民進黨這次也吃了這個虧。朱立倫、蔣萬安心目中的小事一樁，可能是許多人腦海裡的大事。四年前後，民進黨灰頭土臉，不也是同樣的執迷所造成的嗎？蔣市長自認比馬英九、韓國瑜更有本錢揮霍嗎？令人想起兩蔣的威權作風，對蔣市長會加分嗎？

新官上任起手式，很忌諱的一件事，便是豐功偉績還沒有一撇，就先引發令人物議的違常行為。任命蔡詩萍為文化局長，深藍怒斥藍皮綠骨，這是深藍的不識大體。蔣萬安自己曾坦言，「其實支持韓國瑜的都是比較沒理性的」，許多人反而覺得他很清醒。林奕華這件事，不涉及國家認同、意識形態。且容我們善意提醒，完成防疫成功故事的小英，都無法免於民意流水的沖激了，尚未有立功表現的蔣巿長，最好儘早忘掉勝選之夜，從零開始爭取市民肯定。

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