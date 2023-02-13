自由廣場》（青年時評）一直輸、一直跪的國民黨

◎ 潘寬

國際交流應該互惠合作、對等溝通，若面對不友善的國家，應該全民團結起來表達不滿才對。然而，中共這樣三不五時軍機、軍艦挑釁，變本加厲擾台，不知為何台灣在野的國民黨，還挑選敏感時間組團去中國朝貢呢？

中國意圖併吞台灣，是台灣的敵國，這是稍有國際觀的人都有的認知。只要問問：有哪個國家會圍台軍演？會把飛彈打過台灣上空？答案清楚不過，也因此「抗中保台」成為台灣絕大多數人的共識。然而不知為何，國民黨始終認為可以用低聲下氣的方式，獲得中共憐憫，放棄併吞台灣的野心。和平可以寄託在侵略一方的仁慈嗎？更何況，從國共內戰至今，國民黨被騙得一蹋糊塗，輸得一敗塗地，卻始終沒認清中共的本質，還在妄想跪求和平。這已經不只沒有國際觀，連歷史記憶都喪失了！

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國民黨連兩次選在美中局勢緊繃之際，派副主席風塵僕僕地跑去中國，這次還與中國國台辦主任宋濤會面，明顯就是對國際局勢認識不清。更慘的是，習近平早已經講清楚「一中」就是中華人民共和國，現在中國國台辦發言人朱鳳蓮更毫不留情嗆聲：「台灣從來就不是一個國家。」平常喜歡拿著青天白日旗招搖，現在卻悶不吭聲，黨主席朱立倫還說這次訪問沒有一絲一毫政治考量，你沒有，人家有，那倒底是國民黨此行是在為統戰背書？還是下跪附和「一個中國就是一個中華人民共和國」？

國民黨之所以能夠在台灣苟延殘喘，原因之一是韓戰爆發時，美軍派第七艦隊協防台灣，因此有所謂「西安事變救了中共，韓戰救了國民黨」的說法，讓國民黨免於被中共消滅的命運。如今，藍營政客以及其支持者們，卻忘記歷史，頻頻對中共示弱、示好，然後一味地「疑美」。不只是忘記歷史，更是嚴重的敵我不分。呼籲國民黨應該搞清楚真正想侵略台灣的是誰，不要再認敵為友了！

（作者為太陽花學運參與者，新北市民）

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