新聞線上》朱立倫的中共牌

記者陳杉榮

國民黨副主席夏立言再次率團訪問中國，將會晤王滬寧、宋濤等中共對台工作高層，國民黨主席朱立倫說此行是要協助處理農產品輸中等問題，沒有一絲政治考慮，此言分明是在騙三歲小孩，沒有政治考慮，哪叫政治人物！朱並未放棄參選二○二四，雖然民調落後侯友宜和郭台銘，但他是黨主席，有中共牌可打。只是回顧歷史，國民黨打「中共牌」，下場大多慘不忍睹，朱正在走一著險棋。

朱立倫當前的參選條件很像四年前的黨主席吳敦義。四年前吳敦義剛享受二○一八國民黨拿下十五席縣市長的勝利光環不久，馬上遭逢韓國瑜的逆襲，在大批激進「韓粉」的進擊下，帶兵贏得地方選舉的黨主席竟然連參加黨內總統初選的機會都沒有，民調遠遠落後韓國瑜、朱立倫、郭台銘、王金平等人，敬陪末座。

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為了萬分之一的參選機會，總統提名過程，吳主席百般迂迴，卻又左支右絀，起先要防聲勢較高的朱立倫，說是不採全民調，要採黨員投票加民調綜合，而後郭台銘入黨，韓國瑜竄起，初選方式變來變去，最後還是栽在韓粉手上，剛選上高雄市長不久的韓國瑜背棄高雄市民，成為國民黨的總統候選人。吳敦義慘遭韓國瑜「沒收門票」，朱立倫特別有感。

當年的吳主席如果斷然反對韓市長半途落跑選總統，韓國瑜找不到理由強出頭，但因吳民調太低，輪也輪不到他出馬。朱立倫了解掌握黨權的重要，去年當選黨主席，攻下進軍二○二四的第一道關口，國民黨去年底贏得十四席縣市長，本來以為可以拿到總統大選門票的朱立倫，卻同樣陷入「吳敦義困境」，就是民調顯不如人。

朱內面臨新北市長侯友宜挾強大民意等待徵召的壓力，外有鴻海創辦人郭台銘捲土重來與否的變數，另有中廣董事長趙少康等戰鬥藍的掣肘。這段期間，侯友宜的聲勢稍微消退，郭台銘則是靜待東風，朱立倫在平盤中浮沉，如果沒有重大利多，他很難勝過侯郭雙雄。去年打「親美牌」，抵銷了民進黨的「抗中牌」，獲得勝選，如今打「中共牌」，想在黨內險中求勝。

中共廿大之後，對台工作全面展開，國民黨往北京跑剛好自投羅網，朱立倫打中共牌，只怕是「偷雞不著蝕把米」，被老共穿小鞋。韓國瑜的殷鑑不遠，二○一八年韓國瑜當選高雄市長，境外勢力和國內韓粉雙重推播，聲勢「如日中天」，國民黨的大勝，造成習近平的誤判，二○一九年習近平在告台灣同胞書四十週年紀念會上，提出「一國兩制台灣方案」，韓國瑜隨後走入香港中聯辦，中共押寶韓國瑜，完全背離台灣主流民意，國民黨大敗，歷歷在目。

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