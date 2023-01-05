新聞線上》好天也著積雨來糧

行政院長蘇貞昌宣布全民從小到老共享經濟成果，每人發六千元。（記者蔡宗勳攝）

記者陳杉榮

去年全國稅收預估超過預算數四千五百億元，行政院決定全民普發現金六千元，美其名全民共享。這項決策未曾做過嚴謹的效益評估，社會各界反應兩極，經濟學家和財政學者各有不同看法，既作決策，政府負責，但從此決策可以看出，民進黨政府敗選後，陷入「父子騎驢」的困境，前途非常險惡。

稅收超過預算數，或許是財政官員心態保守低估稅收，或許並未透過嚴謹計量模型估算，總體而言不是壞事，顯示國家經濟發展並未受到疫情傷害和敵情破壞，既非政府提高稅率導致超收，執政績效理應受到肯定。看到漂亮數據，竟然有人批評蔡政府詐騙人民稅金，要求把稅金吐回來。這樣的意見本來不值得理會，民進黨可能「輸怕了」，輸到六神無主，竟然作成決策，隨即又被批評「錢沒有花在刀口上」。

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二○二○總統大選，蔡英文打敗韓國瑜其實是「勝之不武」，八一七萬票讓民進黨成了「傲慢之國」，不容諱言，九合一選前這個政府可不是「吃素的」，特喜「炫富」，諸如台商回國投資金額破兆、經濟成長率保三、防疫成績名列世界前茅、台灣人均GDP（國內生產毛額）三．五五萬美元，超韓趕日，東亞第一。這些數字都是真的，但對多數百姓來說，數字並沒有「溫度」，尤其選舉時大談數字，儘做些無關痛癢的自誇，毫無作戰意志，最後大敗也是必然。

選後兵役是否恢復一年役期，一度瞻前顧後，總算做了正向決定。稅收超過預算，本應基於財政紀律、債務還本和國家建設各項需求，避免「大撒幣」，不要債留子孫，言猶在耳。無奈，網紅名嘴登高一呼「發現金」，名嘴立委跟進呼應，網路蔚成風潮，蔡英文總統被迫召開國安高層會議討論，在民粹的壓力下，政府成為跟風者，任憑網紅名嘴指揮！

俗話說「好天也著積雨來糧」，看看財政部的「國債鐘」，去年中央政府債務餘額接近六兆元，平均每人負擔債務二十四．六萬元。而中央地方和各機關潛藏性負債估計約十六兆元，國家需要更充沛的經濟發展和國防預算支出，當美國國會關注台海局勢，提供五年一百億美元無償軍援台灣，台灣還在通通有獎「發現金」，美國人怎麼看？這像話嗎？更何況，蔡政府此例一開，後患無窮，未來要有本事保證油電和健保，甚至各項規費都不會調漲，否則罵聲反彈將隨之而來，而且更加兇猛。

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