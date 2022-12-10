自由廣場》誰摧毀了「選賢與能」？

◎ 曹耀鈞

這次九合一的地方選舉，令人跌破眼鏡的，倒不是哪個政黨大勝，或哪個政黨慘敗，因為這種情況在前幾年都發生過，也不是什麼新鮮事。讓人應該感到震驚的，應該是有一批所謂的罪犯背景和更生人竟然擊垮了有強力政黨支持的候選人！

選後的檢討敗選理由林林總總，聽起來都言之成理，但到底哪一個才是真實的呢？每個可能的敗選負面理由，幾乎在更生人和有犯罪背景的當選人身上，更是明顯具備，可人家就高票當選了，那豈不荒謬？

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從邏輯上來看，唯一不爭的事實就是：選民竟然寧願相信更生人當父母官或民意代表，而不願相信其他候選人！這樣的競賽結果，不論勝負，能呈現的就只是社會的悲哀，而該羞愧的並不是敗選的選手，而是背後提名的推手。選賢與能的動機和結果，完全被摧毀，這才是各政黨應該檢討的。

勝選的政黨，若有素行不良的當選人，長此以往，黨中央只有根深蒂固的被綁架而無法自拔。敗選的政黨提名者，則真是徹底被人民重重地賞了一巴掌。

上面所舉的選民抉擇結果已定，真正的成因是什麼，才是執政黨要徹底檢討的原因。只看表象，不難得出一個膚淺的結論：推出什麼人都可以，罪犯也行，能贏就好。是這樣嗎？當然不是。但是，在近年來，我們目睹了傳統民意調查在預測選舉結果方面的失敗，也許選民在接受民意調查時基於政治正確立場，隱藏了本身的特定選擇。也有可能是問卷的受訪對象並不能反映整個的投票群體的真實樣貌（包含拒訪或未受訪的推論偏誤）。選舉的勝敗不是一日造成的，在選民心中的板塊移動是日積月累的，這就要倚賴更深層的社群軟體的內容分析了，因為要用科學的方法，找出真正讓選民失望而憤恨轉投的因素，才是一個有為政黨應該檢討的方向。

國際研究文獻已具體指出，地方的貪腐或不夠廉潔，帳會算在中央執政的頭上。國民黨時期如此，民進黨的時代也是如此。標榜清廉，但政商不良掛勾印象若是依舊，人民感受最深！釜底抽薪之計，自己殺雞儆猴並大義滅親，才是正法。

（作者為國際廉政評鑑專家，中華公共事務管理學會特聘研究員）

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