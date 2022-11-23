社論》民主不只是一張選票的一日行情

再過三天，我們又將投下神聖一票。這一票得來不易，它的內涵也很複雜。定期投票，我們其實是投給一個制度。這個制度，決定權力的授與、取得（例如選舉罷免法、組織法），決定權力的行使方式（例如職權行使法、議事規則），決定濫用權力的處罰（例如貪污治罪條例）等。選民前往投票，可以說是基於對這個制度的認可，把這一票投給支持對象也期待他們遵守這個制度，反之，參選人亦然。最近披露某參選人的助理費爭議顯示，民意代表自己通過的法律，也無法完全自律管理。他同黨的前立委亦稱，自己過去國會辦公室有「零用金制度」，「像樂捐箱的感覺」，渾然不知法治為何物。民意代表不知法或明知故犯，如何嚴格監督行政機關？

民主是台灣的單行道，只能前進不能逆向。一九八八，蔣氏威權統治結束，台灣開始民主化、本土化。但是，長期威權統治所建構的附隨組織、附隨者，先是抗拒民主，繼而利用民主反民主，不改外來心態，不論在朝在野，阻攔國家正常化，且與對岸一中共識、共謀統一。台灣的國家模糊性，妨礙急需建立的法治防護網。而台灣的民主，必須在與時間競賽中自我鞏固。過去面對蔣氏政權，大家力爭全面選舉，上至總統直選。如今選票到手了，連公投票也到手了，我們必須在民主基礎上，繼續推動公民意識，打造現代的公民國家。第三波民主化國家，避免民主退回威權，這是必要的鞏固工程。

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我們的民主，正在走向成熟，也有待完善。特定勢力，包括黑金，盤踞特定選區，或者，控制特定民間組織，於是，即便有定期改選，若干選區，至今唯見派系輪替，未曾政黨輪替，形成奇特的「民主租界」現象。而究其實，那些勢力的經營術，不過是以人情式服務、拉攏型建設，來綁樁基本票源。選區與國家的永續發展，往往被這種經營術所扭曲。同樣可憂的是，也有選區宛如意識形態的特別行政區，為中國深入統戰台灣而協力，成了台灣國家認同主流的境外。大家不妨看看，哪些地方首長、民代特別熱衷於兩岸交流，落選或卸任後則依過去經營的關係，繼續遊走兩岸收割以往的耕耘。在那些人口中，正常國家總是被污名化為撕裂台灣、挑釁中國，而共軍擾台常態化、圍台軍演，則被倒果為因說成抗中保台所致。民主的台灣，選出中國大外宣的最佳配角，「完全民主國家」的國際讚譽，若被他們當作顛覆民主的溫床，就真的是國際級的「民主奇蹟」了。

台灣民主化初期，中國由於西方投資，經濟快速成長。中國釋放生產力，台灣充滿民主活力，有人竟胡扯台灣是「民選的獨裁」，而「習近平再獨裁也比民進黨更民主」，享受民主卻嚮往專制，價值錯亂莫此為甚。十年來，中國一黨專政升級至數位極權統治，防疫清零任意剝奪人身自由，到了二十大的胡錦濤事件，在在凸顯台灣確保主權在民、權力制衡、私有財產、創新能力等，才是民有、民治、民享的永續之路。更何況，近年來中國投資環境惡化、經濟下滑，幸而台資及早鮭魚返鄉、政府應對疫情得宜，台灣經濟已經谷底回升。為了少數人短暫的利益，犧牲多數人長期的保障，最終也將危及少數人短暫的利益，只是當局者迷。

從威權到民主，從外來到本土，我們的民主化途徑，採取的是改良主義，而非革命主義。這種寧靜革命，優點是成本低，缺點是不徹底。例如，以「增修條文」方式，接枝制定於南京的「中華民國憲法」，反而在兩岸關係自縛手腳。以至於，雖是二三○○萬人組成的共同體，民主的運作每每帶有內戰性質。幸運的是，即便這樣，還是決定於數人頭，而非砍人頭。轉型正義，面對負隅頑抗；若干國家機器，形同獨立王國；威權附隨，可藉民主還魂。司法改革知易行難，軍隊去黨化舉步維艱，僅是二例，威權慢性病所在多有。更不要說，反獨促統的裡應外合。台灣符合「完全民主國家」的指標，固然值得國人欣喜，但也要切記，由內到外，台灣充滿民主的挑戰。化險為夷，需要公民牽手護台灣，守護選舉、公投，也要在定期投票之間的政治日常監督公僕、敦促法治，不能把民主化約為一張選票的一日行情，忘了那張選票是頭家與公僕之間的契約。這張契約要求當選人致力於，讓我們的國家隨時處於良好治理狀態，為國人各盡所能、努力打拚提供基礎與機會。這張選票，珍貴之處，便在這裡。

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