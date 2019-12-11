社論》正確解讀選舉透露的核心民意

◎何新興

二○一八的地方選舉結果，刻正進行的二○二○大選，短短一年之間，聲勢對比簡直豬羊變色，內行的外行的都跌破眼鏡。

一年前，韓流的勝利來得太突然，造成韓國瑜的僥倖心理，競選支票還沒有兌現，高雄發大財八字還沒一撇，就急著北漂逐鹿、征服宇宙。於今回顧，如果他當初專心市政，以市民需求為優先，至少做滿一任，愛情產業鏈有模有樣了，再進圖更高的職位，高雄可能會成為他的根據地，讓韓流旋風維持溫度。可惜，去年底的熱氣旋，很快就變成冷氣團，高雄市民對他的冷漠，儼然成為他的後顧之憂。

反觀同黨的侯友宜，去年底大勝依舊不敢掉以輕心，一年來兢兢業業於市政，對國民黨上上下下的政治熱保持距離，他在政治市場的價格也比韓國瑜高多了。好好經營新北市這個根據地，才是下一步可攻可守的本錢。另一個例子則是鄭文燦，二○一四因緣際會拿下桃園這個人口結構劇烈變化的都會，此後他幾乎以競選精力投注於市政，得以在去年民進黨逆境中守住江山。試想，假使第一任期間，鄭文燦急於鋪陳權力之路，搞不好去年底的狂潮就把他席捲而去了。

一一二四地方選舉，跟兩岸議題關聯性極低，主要是小英政府的改革、正義、進步等政策，社會溝通嚴重不良，招致民意強烈反彈。然而，一一二四之後，民進黨對敗選的分析，國民黨對勝選的分析，顯然是前者比較務實，而後者犯了致命錯誤。至於北京，習近平自認形勢大好，趁熱推出所謂的一國兩制台灣方案，加上始料未及的香港反送中風潮，竟然埋下改寫當前劇本的伏筆，真是人算不如天算。國民黨分析錯誤，於是，韓國瑜急於拜會中聯辦、國台辦，吳敦義卡朱、卡郭、卡王，不知為誰量身訂製一套初選遊戲規則，甚至極力把「國台辦名單」和自己列入不分區安全名單。在此期間，香港反送中抗爭與鎮壓，引起國際社會的普遍關注，國民黨方面卻態度曖昧地向北京、港府傾斜。那張黨內砲聲隆隆的名單，名列前茅的葉、吳，以及未上榜的邱、張，投射著國民黨內對一一二四勝選的錯誤分析，有道是一步錯、滿盤輸，國民黨若在明年一月十一日逆轉敗，以自己打敗自己來形容也不為過。

至於民進黨，一一二四甦醒以來，很快就抓住重點，醒悟改革、正義、進步政策不宜衝鋒陷陣，施政步調逐步調整，爭議問題幾乎擱置，經濟民生擺在優先。恰巧，美中貿易戰逐步上升為戰略僵持，國際局勢變化有利於小英的基本主張，總體造成現在倒吃甘蔗的滋味。不過，也要提醒在前，如果小英順利連任，甚至繼續完全執政，千萬不能故態復萌，又急躁推動爭議政策，誤以為選民又給了一張空白支票。否則，四年後恐要再次面對民意的驚濤駭浪。

正確解讀民意，明年一月選後，國民兩黨與其他政黨，都應該實事求是，切莫自欺欺人。依台灣的主流民意，捍衛二三五○萬人組成的共同體，在安定中循序進步，似乎比較容易被接受。二○一六，二○一八，二○一九，國民兩黨暴起暴落，看似印證了所謂的垃圾不分藍綠。然而，訴求第三勢力的政黨，如果在國家主權曖昧模糊，在社會經濟議題主張激進，也難以獲得主流民意的信賴。如果一一二四民進黨是敗於改革、進步、正義引起的社會騷動，有些政黨更激進的主張，恐怕會面對更大的社會阻力。

此外，台灣的政治場域，若要集結最大能量，個人需有魅力，政黨則靠組織。小英不是魅力型政治人物，韓流魅力則被自己解構。近年的政治異數柯文哲，一一二四旋風稍降，他在選前成立了台灣民眾黨，個人魅力有幾分能轉化成政黨能量，還有待觀察。只不過，從民調趨勢判斷，小英之於民進黨，韓流之於國民黨，都出現了支持度脫鉤的現象。柯文哲與民眾黨支持度的連動性，乃至宋楚瑜與親民黨、黃國昌與時代力量的各自連動性，跟國民兩黨會有什麼異同，也許可以窺探未來台灣民主的新趨勢。當群眾不再迷信政黨領袖的天縱英明，政黨的主張更應貼近民意脈動才是硬道理！

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