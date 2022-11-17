社論》台灣民主的活力與焦慮

台灣將近三十年來，選舉的遊戲規則，已獲參選者與選民的共同信任，國際觀察者也不再像批評威權時代的選舉那樣，對透明性與公平性難以置信。（資料照）

美國期中選舉日益明朗，共和黨可望掌握眾議院，但民主黨穩住參議院。「紅潮」未如預期，拜登表示：這對民主是美好的一天。在此過程，中國媒體反映了官方態度，著重批評美國民主的質量下滑、花費太高、政治兩極化、競選獻金影響力等。言下之意，美國式民主不如中國式民主。他們避而不談的是，上個月舉行的中共二十大，決定了中國的權力賦予，但是十四億人連基本的投票權都沒有。甚而，北京正圖摧毀台灣民主、「再教育」台灣人民，一如香港之生吞活剝。

而台灣，將近三十年來，選舉的遊戲規則，已獲參選者與選民的共同信任，國際觀察者也不再像批評威權時代的選舉那樣，對透明性與公平性難以置信。除了「紅衫軍」，參選者願賭服輸，對立氣氛在開票後恢復正常，表現了台灣民主持續成熟。未來的課題，則是善用民主，公民共識最大化，解決歷史遺留的問題，並理性、前瞻共謀提升民主的政策選項。在台灣，幾乎只有邊緣人才能接受對岸的「專政」。

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日本產經新聞社晚報「夕刊富士」日前的調查報導指出：中共二十大，胡錦濤被離場，係因他想翻開政治局委員名單的紅色文件。報導稱，栗戰書對胡錦濤說的幾句話，唇語專家的解讀是：「別看了，都決定了。」此一解讀，相當符合現場情況。無論如何，現任領導人在眾目睽睽之下，毫不留情地驅離前任領導人，已足以說明文革結束、改革開放以來的中國已經變調，習近平時代權力不是朝更多的人開放，而是往更少的人集中。一黨專政，一人獨裁，結合為一人專政，也同時構成了中共這個組織、中國這個國家、國際這個地球村的危機。

五月間，「法德公共電視台」有個專題報導，討論全球民主正面臨弱化危機。在節目裡，各國依民主程度分成四個等級，台灣被列為「真正民主國家」的二十一個國家之一。台灣的內部競爭，民主活力四射，卻遭不懷好意者醜化，「大陸在搞經濟，台灣在搞文革」。不過，事情經常有兩面，從正面來看，沒有一股勢力足以完全抹除另外一股勢力，政黨輪替是由選民決定的，致使不同政黨執政都必須在主流民意區間行進。在這種動態之下，台灣有機會尋求共識，而且，在面對外在威脅時，保持行穩致遠的發展策略。二○○○以來，政黨輪替三次了，不同政黨有不同取向，但他們有意凸顯的差異性，從北京看來卻非常相似，「一中各表」、「互不隸屬」都違反「一中原則」。民主台灣最可貴的是，沒有人能透過體制外的途徑獲取權力，也沒有人能接受軍隊介入政治。原因在於，我們已經形成一種核心價值，終極裁判掌握在選民手裡，不是由政黨、武力來決定。可以說，台灣是一個成功的故事，而說故事的人是兩千三百萬人。

有趣的是，每逢選舉，參選各方無所不用其極的策略，經常在社會產生民主焦慮症。政黨、政客的雙重標準、黨同伐異、造謠抹黑，仇恨動員黑白不分、信口雌黃，經過媒體與社群的放大效果，往往令人懷疑：我們的民主何其脆弱？我們的共識何其局限？幸好，短暫的民主焦慮症，隨投開票而淡化，支持對象落選固然令人難過，但絕大多數人接受選舉結果，恢復正常生活的人際關係，當選者被落選者監督，國家發展維持在衡平的道路，頭家的利益正反雙方都必須照顧。一切，不必仰賴不可期待的天縱英明、開明專制，而可以放心於自己手中的一票，生活與人生的成功方程式在於個人的機會與努力，不致被超越於民主力量的幽靈所宰制。由此產生的日常，就是我們這個民主島國的強健體質。

當然，如果有所謂的民主焦慮症，也不純然是幻象。公民討論不足、共識較弱部位，經常被人用來廉價撈取選票。新的挑戰在於，公民溝通的媒介正在改變，以往面對面的溝通、追求共識的欲求，逐漸被激化偏見的網路同儕壓力所取代。這種新的政治動員模式，為假訊息、資訊戰提供了溫床，令境外勢力得以用極隱密的方式，介入我們的民主運作。同樣危險的是，仍有威權時代的活化石，不依民意標準自我調整，反以仇恨值動員選民，令情緒被操弄的選民「反主成奴」，淪為有損自己利益的工具。所以，還是要回到公民覺醒，必須建設性善用新的媒介，強化公民之間的討論與溝通，把更多的共識責成公僕執行。公民，公僕，誰是「主」，誰是「奴」，那才是台灣民主續航力的關鍵。

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