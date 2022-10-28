記者莊榮宏

美國去年底主辦第一屆「民主峰會」，有一百一十個國家與會，我國也以台灣之名受邀，未獲邀請的中國很沒面子，批美國打壓，還刻意向國際宣傳習近平的「中國特色社會主義民主」及無人能懂的「全過程民主」，甚至自誇是「當之無愧的民主國家」。

這幾天，中共廿次全國代表大會落幕，有恩於習近平的前國家主席胡錦濤，被習下令隨扈架出場外，全場高幹噤若寒蟬，以上「全部過程」在國際媒體眾目睽睽下進行，示範出中共的「全過程民主」；至此，全球終於了解何謂「中國式民主」，而「台灣式民主」則與它形成對比。

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做為一個人，最切身的是生活方式的選擇，因事關子子孫孫的福祉。

「台式民主」，耳熟能詳，你若選擇它，請與同胞共同守護它、捍衛它，把它傳承給後代。反之，你若嚮往「中式民主」，就應該把台灣的家產處分掉，移民對岸，享受中國特色民主，譬如清零封控的動心忍性，綠碼瞬間變紅碼的懸疑刺激，以及偷偷「翻牆」的緊張情趣，族繁不及備載。

但是拜託你，不要心向中國，卻留在台灣怨天尤人，自己活得痛苦，別人也不開心，何苦？對，我就是在講馬英九們。

習近平在廿大針對台灣說「絕不承諾放棄使用武力」，意思是他隨時可能發動戰爭。當台灣人決心抗戰，龍應台就說「鼓吹戰爭的都是罪人」，若依她所言，那習近平才是「最大的罪人」，但龍應台可有吭一聲？這就是她的偽善之處。

習近平稱帝，有如「猛虎出柙」，台灣需要團結才能對付這頭老虎，但內部有一部分人，或「與虎謀皮」，或「為虎作倀」，而削弱台灣的力量。幸好烏克蘭有所示範，在抵抗俄軍侵略的同時，也動手清除內部的叛徒，所謂「內除國賊，外抗強鄰」，台灣要學。

關於老虎，動物專家都提醒我們「不可背對老虎」，因為這等於是向牠發出「請來咬我」的邀請函，專家建議，必須「面對」老虎，讓牠知道「我看到你了」、「我有防備了」、「你沒有偷襲的機會了」，老虎才會猶豫遲疑，甚至打消念頭。印度西孟加拉邦的孫德爾本斯，當地村民行經老虎出沒地點，會在後腦反戴畫有一對大眼睛的面具，就是這個道理。

「面對敵人」和「面對老虎」是同樣邏輯，轉身逃跑會讓你喪失作戰能力，害你被擊潰，失去現有的一切，唯有「面對敵人」，勇敢迎戰，生存機會才能大增。

但「除山中之虎易，除心中之虎難」，中共對台有無孔不入的認知作戰，有側翼內應的抗爭騷擾，還有馬英九們的唱衰，都是台灣內部的心中之虎，兩隻老虎裡應外合，威脅台灣安全，時機一到，非除不可。

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