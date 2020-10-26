新聞線上》習近平的「中國人民惹不得」

記者莊榮宏

過去，中共被形容為「房間裡的大象」，比喻它是「被忽視的巨大威脅」。

後來，中共被形容為「吊燈裡的巨蟒」，比喻它是「潛伏中的巨大邪惡」。

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今天，中共可以形容為「社區裡的巨蠍」，比喻它是「很囂張的巨大麻煩」，在國際社會橫行霸道，螫傷許多國家，逼得大家不得不抓起棍子圍剿它。

威脅也好，邪惡也好，中共本來是「潛在麻煩」，今天卻升級為全球的「具體麻煩」，這在江澤民十年、胡錦濤十年所辦不到的蠢事，習近平辦到了；害中國淪為世界公敵的人，正是習近平。

當國力強大，又剛好上來一個虛榮的領導人，就會為世界帶來麻煩，希特勒就是血淋淋案例，習近平正在重演歷史教訓。

習近平不只帶給世界麻煩，也為中共帶來麻煩，他近日放狠話、嗆美國，其實是顯示他面對危機的高度不安全感。諷刺的是，中國人民的人權被他剝奪殆盡，他竟然有臉把中國人民推上火線，不敢直接點名川普的他，就躲在中國人民的背後，向美國嗆聲「中國人民是惹不得的」，宛如小孩吵架般色厲而內荏。

當形勢大好，就接收光彩和偉大；當形勢不妙，就移形換位，躲在「中國人民」的背後，只有懦弱的領導人才幹這種事。

和習近平相反，川普總是言必稱「我」，無論形勢好壞，川普總是親上火線，他挑戰中共所彰顯的自信是：「『我』是惹不得的」，而不是像習躲在「中國人民是惹不得的」懦弱語言背後。

習近平近期推出粗製濫造的「台諜荒謬劇」，藍綠亂抓一通，並非中共內部鷹派抬頭所致，而是他個人執政無能，處於內憂外患，所以必須炮製「虛擬台諜」，透過創造外部危機，將他在台港、捷克、美國、歐盟、世界各地的一連串失敗，全部推給「萬惡台獨」頂罪，唯有「一切都是台獨的陰謀」，他才能形塑「中共面臨危機，不可輕言易主」的氛圍，也才能繼續唯我獨尊；說穿了，習是在搞自保。

多少年來，台灣對國際友善，卻難得到相對回饋，習近平掌權後，台灣的國際處境反而改善，這固然是台灣自己爭氣，更關鍵的原因，卻是習近平遍地烽火式的戰狼外交，徹底惹惱美國為首的民主各國，導致「天下圍中」、台灣挺胸。

正如英國作家狄更斯在「雙城記」所寫的「這是最壞的時代，也是最好的時代」；面對習近平的武力威脅，台灣人理應更加自信前行，深信「將在最黑暗的時代，創造最光明的時代」，有朝一日，回首今時，將為自己曾經參與這場艱巨的反共鬥爭，並努力為子孫留下自由民主的生活，而不枉此生。

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