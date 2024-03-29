社論》誰信馬英九的相信之旅

前總統馬英九將於四月一日至十一日，前往北京等地進行參訪。外界預期馬此行很可能與中國領導人習近平「馬習二會」。圖為二○一五年十一月新加坡「馬習會」。（資料照）

馬英九基金會廿五日表示，應中國大陸方面邀請，前總統馬英九將於四月一日至十一日，前往北京等地進行參訪。外界預期馬此行很可能與中國領導人習近平「馬習二會」。中國國台辦前天已定調此行說，歡迎「馬英九先生」率團來訪，希望共促民族復興。在賴清德政府五二○上任前一個多月，中國鋪排這場促統大戲，足見司馬昭之心。行政院長陳建仁在立法院答詢時認為，希望馬英九能在習近平面前，「主張台灣是主權獨立的國家、捍衛自由民主」。但馬辦很快回批，這言論是台獨主張，「台灣不是國家，屬於中國的一部分」。外界看到，馬英九的中國行，不在表達台灣人民多數心聲，充其量只是滿足他個人的「相信之旅」。

中國是威權國家，習近平統治後更趨高壓，台灣哪些政黨或政客能去，何時前往，見什麼層級官員與進行活動，都得中方拍板。馬英九此行亦復如此。在多數民主國家皆視中國為最大威脅與挑戰之際，北京的戰狼擴張，正受國際圍堵壓制。加上內部社經情勢不穩，習政權以國內維穩為主，在對台工作，持續壓拉兩手策略，「邀」馬英九，有助和統造勢，分化台灣並施壓未來賴政府，為之後硬的一手預埋伏筆。另外，在與菲律賓的島礁之爭，中國極度挑釁，形象大壞。北京亦利用馬赴中國，換張面具，轉移焦點。此刻出手，多重盤算，遮掩其擴張本質。台灣副總統當選人蕭美琴才剛結束美歐訪問返國，美日菲將於四月舉行領導人峰會因應南海局勢，民主國家加強串聯合作，北京找馬，意在削弱台灣與民主國家的鏈結。對中國而言，馬英九就只是配合運作的政治工具人。

請繼續往下閱讀...

今年一月大選前夕，馬英九接受德國之聲專訪，被追問是否信任習近平，馬說就兩岸關係而言「必須相信」對方。這番「肺腑之言」，引來譏笑，為避免衝擊選情，國民黨總統候選人劃清界線，稱對中「從沒存在不切實際想法」，選前造勢之夜，也未邀馬站台。馬英九的「真情流露」，確實對藍營的選舉帶來影響，黨中央不得不切割，但也造成挺馬派的不滿與棄投，兩邊選票皆流失情況，最終帶來重傷害。這是藍營內部的茶壺風暴，對照北京正安排的這場統戰戲碼，早已翻頁，外界看到一席「相信習近平」之語，更加穩固馬英九作為中國在台最佳代理人的地位。縱是票房毒藥，但「台灣地區前領導人」身分，無論用來牽制國民黨，乃至發動大外宣等，仍具很不錯的剩餘利用價值。

二○一五年十一月馬習首會，北京藉此介入隔年一月的台灣大選，甚至想操弄選後的政局。然而，就在前一年，二○一四年反對兩岸服務貿易協議運動的高漲，早揚棄馬時代的親中路線，二○一六年蔡政府上台，馬習會也未有太多政治漣漪。但國民黨依舊陷於親中泥沼，二○二○年大選再逢重挫。雖然，國民黨於敗選檢討，代表黨內青壯世代並當選黨主席的江啟臣，曾說九二共識有點舊等語，嘗試與馬路線保持距離。不過，終究不敵藍營內部的保守與反動勢力的集結施壓，國民黨無法擺脫馬英九之流糾纏。即便政治剩餘價值遞減，馬的光怪陸離言論，像「首戰即終戰」、批美讓台灣「武器化」等語，經常是藍營人士複製用來批評民進黨政府的說法。

近期江啟臣等藍委號召登太平島，並要蔡英文總統循馬英九卸任總統前，同樣登島來「宣示主權」，這也反映藍營政治人物仍未脫離馬多年帶來的陰霾，繼續在大中國思維框架裡打轉。回想八年多前，馬英九剛結束馬習會不久，即前往太平島，當時中國可有反對？我們國家元首「護主權」，理應是中國最要打壓之事。北京沒講話，是因這裡的「主權」，即如馬辦批陳建仁說法：「台灣不是國家，屬於中國的一部分」。台灣長期控管的太平島，不是菲中之爭，我方不必要的大動作，反而成了北京製造「兩岸共護中國主權」最佳外宣，進而弱化民主國家團結抗中的力道。台灣是主權獨立的國家，馬英九方面臨行前趕忙否認，足見其忐忑呵護「中國主權」立場。這種背離國際認知與國內民意的說法，一如馬聲稱的九二共識，只能自欺，再難欺人。只是在藍營內部，至今仍無法徹底揮別錯誤路線，甚至出現鼓動登島宣示主權的反智言行。這次，誰還相信馬英九的「相信之旅」，一如其選前之語，所真正考驗的，還是國民黨本身。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法