自由廣場》看日內瓦談改善內湖交通

◎ 蘇明通

近日各黨派台北市長擬參選人，對於如何改善內湖地區上下班時間的交通壅塞問題，提出各種願景方案。即使未來計畫成真，完成期程都要好幾年後，其實民眾比較期望看到的是立即可行的改善措施。

內湖地區的交通壅塞問題，源自於在該地區的住民及外來上班人口眾多，既有交通設施在尖峰時間難以負荷。以下短期措施，從改善既有大眾運具著手，所費不多，建議主政者採納推行：

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一、中運量的文湖線，尖峰時間的班次密度（最短2分鐘）及車廂數（4節）有其極限，但仍可減少車廂的座椅數量，增加乘客站立空間，藉此降低擁擠程度，增加載客量，紓解車站排隊人潮、減少等候下一班的時間。

二、捷運文湖線及南港線、台鐵、高鐵往返內湖的熱門車站，在各車站至內湖區內，選定尖峰時段規劃定線、定點、定時發車的快速公車，給予定時使用的公車專用道，或優先於其他運具的通行權，並可安排類似雙節公車概念之數輛公車一起運行的模式，增加定點間之快速運量。

三、內湖區各公有、工商、住宅大樓空地、周邊捷運站、公車站，普設微笑單車站點，且要創設具體解決借不了車、還不了車困境的機制，例如沒有還車的柱位時，亦可停在畫定區域，然後在自動服務機台按鍵還車。同理，不在柱位上，但停在畫定區域內的單車，亦可利用自動服務機台按鍵借車。

四、鼓勵低碳交通，普設進出內湖地區的單車專用道及免費停車場所，提供單車通行之友善環境。

五、協調內湖區的工商企業，儘可能給予員工較大幅度之彈性上下班時間，或部分時間遠距在家上班，藉此降低尖峰交通流量。

多年前筆者去瑞士日內瓦開會，這個環湖興建的城市，不僅風景優美、湖邊綠地廣闊，觀光客川流不息，也是各種國際組織、外國駐館及各路菁英匯集之地。不過因為沒有捷運，每到上下班尖峰時間，市區道路壅塞不堪，一堆外交車牌的車子也塞在車陣中。問起一同開會的當地官員有無改善計畫，他老兄一派淡定的回答，大意是開車的民眾，必須忍耐自己選擇開車所造成的壅塞，政府不會為此情形新闢或拓寬道路，但政府會持續努力提供腳踏車、公車、電車線公車等大眾運具更方便友善的通行環境。

這樣的思維，用在台灣也是一樣的。政府再怎麼努力新闢或拓寬進出內湖地區的道路，尖峰時間還是會車滿為患，除非內湖地區人口及產業大量外移。因此，政府的優先策略，應該從提供便捷的大眾運具著手，方便民眾使用。

（作者曾任公共工程委員會主任秘書）

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