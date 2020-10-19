深思熟綠》無法自圓其說的淡北道路計畫

新北市催生淡北道路的目的，是為了新市鎮的開發帶來交通需求，然而淡海新市鎮過度期待台北市區的外溢效應，進駐狀況不佳。原來預估新市鎮將進駐 30 萬人口，大幅下修仍難達到目標。當初新市鎮開發，宣稱要創造在地經濟，在地就業，卻又走回依賴台北市的老路－用道路的開發為了幫房市解套。

李春祥／綠黨北北基議題小組

陳衍達／綠黨北北基黨部執行委員

充滿爭議，掙扎20年的「淡水河北側沿和平面道路」開發案，於今年一月環評通過。道路的一端是隸屬新北市的淡水，另一端則是台北市的北投，開發單位是新北市政府，相關資訊可以參考〈你的公眾利益不是你的公眾利益－談淡北道路的各方角力〉。在台北市議員的敦促下，終於在9月初召開2天共4場的「地方說明會」向北投及關渡民眾簡報，但會議通知僅發給里長、議員及少數人，並紙本張貼在北投區公所，未登在網路上，知道這個會議的民眾寥寥可數，可見主事者新北市政府為逃避抨擊做出的努力。

北投、士林民眾對淡北道路普遍抱持反對態度，理由很簡單直接，為解決淡水往來台北市區的台二線道路塞車問題而興建淡北道路，只是徒然將塞車路段移至北投和士林來，北投士林人沒有支持的理由，現場參與的北投區里長砲聲隆隆，擔心未來引入的車流將癱瘓北投地區的交通。如果新建快速道路是為了解救淡海新市鎮的房地產，甚至於開發淡海新市鎮第二期所需，恐怕難以說服在地民眾的支持。更何況新北市政府逃避事前溝通，未尊重台北市民對此議題的聲音，等到計畫成型後才辦理說明會，決策自然難獲支持。話說回來，淡水的確有舒緩交通的需求，該如何讓淡水、士林、北投等受此開發影響的居民聲音都被聽見，是執政者的功課，但目前他們卻做得不太好。

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淡北道路完工後的竹圍碼頭前示意圖。（新北市工務局提供）

開發單位稱，淡水人大多支持淡北道路的開發，但是會場仍有許多住在淡水的人士站出來反對。其中包括台北市前交通局長濮大威。濮大威明確表示，包括他自己在內的前6任台北市交通局長都反對這個計畫，認為這是違反交通專業意見的計畫，而本屆環評委員並無任何成員有交通的專業，卻在10分鐘未充分討論情況下就率爾通過。另外，淡北道路的闢建將使淡水河沿岸失去大量的綠地，不管在景觀、休憩或氣候變遷來看都是極大的損失，卻不見得可以解決交通問題，同樣的問題一再被提出，新北市政府卻持續對此置若罔聞。徒然增加小汽車車流，將台二線的雍塞段換到大度路而已，塞車一樣塞，卻要美麗的環境及珍貴的紅樹林生態資源跟著陪葬，也違反推動大眾運輸的最基本理念。

為了改善淡水地區交通壅塞的情況，過去曾有三個方案：分別是淡江大橋、淡北道路和芝投公路。作為一個合理的政策執行者，應該在三個可能性方案中取其一，然後觀察成效如何，再決定是否採用其他方案。過去柯文哲市長也表示要等淡江大橋蓋好，確定其分流狀況後，再來決定淡北道路是否真的有實施的必要性。現在淡江大橋尚在施工中，其效益尚未能評估，淡北道路計畫復活的時機點令人匪夷所思。

綠黨夥伴參加聆聽第二場及第四場說明會，整理所聽到台北市政府交通局回應里長及議員質詢，對於淡北道路計畫的解釋，不外乎幾點：

一，未來淡北道路開闢後，台二線將闢一條公車專用道，提供跳蛙公車服務； 二，淡北道路將設儀控管制； 三，必要時將採高承載管制； 四，延伸福國路連結洲美快速道路，消化車流。

為了一份改善交通的建設，必須推出那麼多配套的交通改善方案，筆者也是醉了。

新北市催生淡北道路的目的，是為了新市鎮的開發帶來交通需求，然而淡海新市鎮過度期待台北市區的外溢效應，進駐狀況不佳。原來預估新市鎮將進駐 30 萬人口，大幅下修仍難達到目標。當初新市鎮開發，宣稱要創造在地經濟，在地就業，卻又走回依賴台北市的老路－用道路的開發為了幫房市解套。台灣因為少子化，人口零成長已經是事實，新北市府應該重新審視新市鎮計畫，是要開發新道路，倚賴外地移入的人口紅利？或是努力想其他辦法讓淡水重返舊時滬尾的榮光，不再讓年輕人外流？

這是個決定歷史地位的判斷。

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