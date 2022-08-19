新聞線上》別潑警察冷水

記者莊榮宏

由於中國一帶一路在柬埔寨的畸形發展，導致柬國人口販運集團的罪行延燒多國；為了保護市民不被騙往國外，台南市長黃偉哲昨天決定只要旅行社業者攔下一名被害人，市府就核發兩萬元獎金，這是透過重賞鼓勵業者協助預防犯罪，也是公部門結合民間的典範，對了，貴為首都的台北市長柯文哲又做了什麼呢？

有的，人家柯市長並沒有閒著，當警察在機場櫃檯前舉牌，為勸阻被害人不要飛蛾撲火而忙碌時，柯匹也發揮他酸言酸語的市政專長，說︰沒有用啦、太好笑了、這是哪門子解決辦法、國家處理問題的方法怎麼是這樣。

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兩位市長一南一北，形成實驗對照組，台南的想方設法採取行動，台北的出一張嘴淨扯後腿。

警界退休的朋友昨天告訴我「對付犯罪，一是偵查，二是預防，在機場舉牌，勸被害人不要踏入陷阱，這是預防犯罪的一環，怎會沒有用？哪裡好笑？」他不平的說「外行少在那裡充內行，不懂就別亂講，至少別潑警察冷水！」

我點點頭說，警察在「機場櫃檯前」勸阻，和在「銀行櫃檯前」勸阻，都是做預防犯罪工作，在銀行櫃檯前是勸阻被害人不要匯錢給詐騙集團，每年救了很多人，在機場櫃檯前舉牌及勸阻，光是第一天就在桃園機場和曼谷機場救了多位台灣人，甚至因而清查出隨行押人的蛇頭，顯然是有效，柯匹卻一筆抹煞，還倒打一耙，真是無知又下流。

這位朋友的強項是偵辦跨國犯罪，經常出國緝捕、押解台灣逃犯，與多國軍警司法人員有豐富的合作經驗，這次柬埔寨事件，他認為「處理跨國犯罪常涉及敏感政治問題，很多事『只能做不能說』，依我的理解，警察在檯面下做出很多努力，只是不適合曝光，只因無知而說風涼話，對警察太不公平！」

老兄別氣，身為台北市民我已經忍這廝很久了，你再忍一下，反正他也快下台了；朋友越說越激動，我趕緊以「被害人」身分安慰他。

掛上電話，我翻閱「人口販運防制法」，第四條寫著「直轄市、縣（市）政府應定期召開防制人口販運協調聯繫會議，並指定專責機關或單位，整合所屬警政、衛政、社政、勞政與其他執行人口販運防制業務之機關、單位及人力，並協調內政部移民署所屬各專勤隊或服務站…」。

防制人口販運，市長並非沒有事幹，依此法，柯文哲應定期召開協調聯繫會議，應整合相關單位人力，柯匹都做了嗎？不要光會噴口水，應先做好分內事，或者學學黃偉哲做些實事，倘若自知花拳繡腿，成不了事，至少閉上嘴，別潑警察冷水。

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