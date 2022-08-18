自由開講》政府全方位減少國人被害被騙 酸言酸語不如提解方

劉仲成

近來民眾赴柬埔寨工作，卻落入跨國人口販運陷阱，引發各界關注，其實警政署在輿論關注前，在受理民眾報案時，就警覺此類重大人口販運惡行越發猖狂，旋即要求各警察機關主動挖掘潛在被害人，務必將受理案件同步提供外交部、刑事警察局、航警局，透過跨部會級機關合作，協助受害國人。

行政院也為此召開跨部會專案會議研商，針對預防、勸阻、救援、究辦四大面向全力執行，在「勸阻」的部分，警政署除已建立「即時通報聯合攔阻機制」，針對飛往柬埔寨之航班派遣警力持標語宣導，發現疑似被害旅客則前往關懷提問勸阻，警政署長更親赴桃園機場，檢視航警局執行及攔阻情形，期盼守住出境最後一道關卡，減少國人被害被騙。

請繼續往下閱讀...

警方全力執行「勸阻」策略之際，卻仍有人嘲笑警方在機場宣導舉牌等相關作為，這如同職場中也常有認真工作，卻遭旁人酸言酸語的情形，但在機場宣導此等動作，確實引起民眾重視。（本報資料照）

然而，在警方全力執行「勸阻」策略之際，卻仍有人嘲笑警方在機場宣導舉牌等相關作為，這如同職場中也常有認真工作，卻遭旁人酸言酸語的情形，但在機場宣導此等動作，確實引起民眾重視，且署長親赴第一線，更吸引媒體大肆報導，成功達到「預防」面向之宣導防範功能。

此外，在「救援」及「究辦」方面，由內政部主責成立救援專案，除跨部會合作外，也與國際非營利組織、臺商會等民間組織、宗教團體及國外執法單位共組救援團隊，爭取與柬埔寨執法單位合作契機，共同打擊跨境人口販運犯罪；同時亦由法務部高檢署組成專案，責令各地檢察署整合偵辦中之人口販運案件情資，擴大打擊國內犯罪集團。

不實的徵才訊息，確實可能會讓部分民眾誤信，淪為人口販運被害人，因此，政府持續積極處理跨國人口販運問題，只要此類詐騙案件還沒有消失，打詐行動就會一直做下去。

（作者為現職警察）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法