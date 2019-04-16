歷史上的今天》台灣是詐欺犯天堂？詐騙嫌犯返台，沒有犯罪證據所以全放了？！

犯罪當然必須接受處罰，但在一個法治國家中，一個人有沒有犯罪必須接受嚴謹的審查。

台灣是詐欺犯天堂？（截圖自網路）

◎玟嶸

3年前的今天凌晨，在馬來西亞詐騙的20名嫌犯返台後，因沒有犯罪事證，全部釋放返家。

■ 事件經過

2016年3月，馬來西亞警方破獲跨境電信詐欺案，逮捕了119名電話詐騙嫌疑人，其中有52名台灣人。其中20名嫌犯在15號被遣送回台後，警方以通知書方式通知20人說明涉犯詐欺情形，隔天凌晨以犯罪事證不足，20人全部釋放。

這個消息一出，各大媒體都推出報導，從標題就能看到他們的氣憤，比如「誇張！馬國詐騙5千萬 20嫌返台皆放走」「法界自嘲『台灣是詐欺犯天堂』 大馬案20台嫌返台全放了」，更有新聞報導台灣有人權，所以犯人過很爽等等，在在顯示他們不滿警方的處理方式。

3年前的今天凌晨，在馬來西亞詐騙的20名嫌犯返台後，因沒有犯罪事證，全部釋放返家。（資料照）

■ 你也這樣想嗎？

上述新聞其實都有講到這個事件的重點，就是警方是因「事證不足」所以放人，而非不處罰他們的犯罪。

犯罪當然必須接受處罰，但在一個法治國家中，一個人有沒有犯罪必須接受嚴謹的審查。簡單來說，嫌疑人不是被警察抓到就可以送到監獄，他還必須經過檢察官起訴，以及法官審判有罪之後，才是真正的「犯罪」，也才因此必須接受刑罰。而在此之前，嫌疑人都是無罪的，這就是「無罪推定」。

在本案中，因犯罪證據都不在臺灣的偵查機關手中，自然無從對這些嫌犯施以強制性的手段。大家可以想想看，若是檢察官順從民意通通起訴，之後法官也可能因為證據不足而輕判甚至無罪，如此一來才是真正的有負職權。

回到事件本身，在釋放這些嫌犯後，檢察官便向馬來西亞調取相關證據，20日傳喚20人到案，其中涉有重嫌的18人被裁定羈押禁見，至於另外2人也被限制出境。

■ 面對跨國詐騙，我們還能想得更多

這種跨國詐騙的案子其實非常複雜，比如證據多分散各地難以取得、我們又與大多數國家沒有邦交所以常拿不到證據、甚至也必須面對中國搶人犯的狀況，媒體或者政府當然可以站在相對輕鬆的角度，說著犯人回台灣過很爽、應該加重刑度讓他們不敢，但這些作為都不會讓問題真正被改善。而媒體片面呈現的報導，更會打擊本已低落的司法形象，並進一步挑起民眾對於犯罪人的反感，無助解決大家都討厭的詐騙問題。

從媒體到個人，希望大家都能理解，面對犯罪，我們最不缺的就是情緒了。

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